El Clasico - Ancelotti: Titlul nu este pierdut, mai sunt meciuri - Xavi: Încă nu suntem campioni, dar am făcut un pas important

Tehnicianul Carlo Ancelotti nu consideră că Real Madrid a pierdut titlul de campioană a Spaniei după eşecul cu FC Barcelona, scor 1-2. Italianul crede că madrilenii încă mai au şanse şi afirmă că vor da totul până la finalul sezonului, potrivit news.ro.

„Suntem trişti, afectaţi... Dar mândri de meciul pe care l-am avut. Dar vom câştiga ceva până la sfârşitul sezonului, fiţi siguri de asta. Jocul era complet. Nu l-am câştigat din cauza unui ofsaid despre care am îndoieli. Dar meciul este pierdut şi ne întoarcem la Madrid. Este campionatul pierdut? Nu. Mai sunt meciuri. Va fi şi mai greu, dar această înfrângere nu înseamnă că nu vom juca meciurile care ne-au mai rămas în La Liga, vom da totul", a spus Ancelotii.

De partea cealaltă, Xavi Hernandez a afirmat că FC Barcelona nu se poate considera deocamdată campioană, dar a făcut un pas mare în acest sens. "Încă nu ne simţim campioni, dar am făcut un pas important. Am făcut multe puncte. Sunt foarte mulţumit, am meritat victoria, am fost mai buni. Anul trecut, Real Madrid avea 15 puncte în faţa noastră, acum avem noi 12. Am fost solizi în apărare, dar am făcut un joc bun şi în atac", a spus tehnicianul catalanilor.

FC Barcelona a câştigat, duminică seară, pe Cam Nou, scor 2-1, meciul cu Real Madrid, din etapa a XXVI-a a campionatului Spaniei.

FC Barcelona ocupă primul loc în clasament, cu 68 de puncte, urmată de Real Madrid, care are 56 de puncte.