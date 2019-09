Elena Udrea, încrezătoare la ieșirea de la Curtea de Apel: 'Eu cred că lucrurile sunt în schimbare spre bine în România, inclusiv în justiție'

Elena Udrea s-a prezentat joi la Curtea de Apel București, fost ministru al Turismului având înfățișare în procesul privind finanțarea campaniei electorale din 2009, în care este acuzată de luare de mită și spălare de bani. Ea a declarat la ieșire că `lucrurile sunt în schimbare spre bine în România, inclusiv în justiție`.

„Mă voi prezenta la toate termenele. Mă bucur foarte mult că sunt acasă și că mi-am dorit foarte mult că sunt acasă. Eu cred că lucrurile sunt în schimbare spre bine în România, în general, și în justiție. Am motivele mele pentru care cred lucrul acesta. Nu vreau să fac nici analize, nici să spun ce părere am, nici să spun motivele pentru care am plecat, nici motivele pentru care am venit. (...) Eu cred că lucrurile sunt în schimbare spre normalitate în țara aceasta, inclusiv în justiție. Lucrurile vor intra în logica lor de normalitate”, a spus Udrea la ieșire.