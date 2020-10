Elena Udrea răspunde la marea întrebare: a avut o relație amoroasă cu Traian Băsescu sau nu?

Fost consilier prezidențial și ministru al Turismului, Elena Udrea, a fost unul dintre personajele politice despre care s-au țesut o mulțime de povești, cea mai pregnantă fiind aceea că ar fi avut o relație amoroasă cu Traian Băsescu. Udrea susține că a fost vorba despre o prietenie foarte puternică, dar nimic mai mult de atât.

"Nu. Eu sunt o persoană foarte glumeață. Nimeni nu își dă seama cât umor am și mă uit că de multe ori când fac o glumă, oamenii se uită la mine și se gândesc: Ce a vrut să spună cu asta? Eu atunci am făcut o glumă pentru care am plătit scump. Adică atâta lume a interpretat răspunsul meu și a fost atât de nepotrivit răspunsul, încât mi-a părut rău că am făcut gluma respectivă. Traian Băsescu este cel mai important om din viața mea, după părinții mei. Tot ce am realizat eu în cariera mea politică pe care mi-am dorit-o, a fost ce mi-am dorit, după copilul meu, este ce mi-am dorit cel mai mult pe lumea asta, am realizat datorită președintelui Traian Băsescu.

Deci este cel mai important om din viața mea, dar relația a fost o relație extraordinară, de mare încredere, un parteneriat extraordinar. Sunt fericită că am avut ocazia să fiu discipolul lui Traian Băsescu, să cresc politic cu Traian Băsescu, așa au făcut și mulți alții, spuneam femei și bărbați, însă asta a fost tot.", a explicat Elena Udrea, într-un interviu acordat jurnalistei Denise Rifai, la KanalD.