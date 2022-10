Elon Musk a dat tweetul care poate schimba soarta războiului din Ucraina, chiar după presupusa discuție cu Vladimir Putin: 'The hell with it…'

Compania SpaceX va continua să finanţeze reţeaua de internet Starlink în Ucraina, a anunţat, sâmbătă, Elon Musk, la o zi după după ce a spus că nu-şi mai permite să facă asta, relatează AFP şi Reuters.

"La naiba. Chiar dacă Starlink pierde în continuare bani şi alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua să finanţăm guvernul ucrainean pe gratis", a scris pe Twitter cel mai bogat om din lume.

Reuters precizează că nu este clar deocamdată dacă oferta lui Musk este sinceră sau dacă nu cumva este vorba de sarcasm, informează agerpres.ro.

Antreprenorul multimiliardar, fondatorul SpaceX, a solicitat vineri Departamentului Apărării al Statelor Unite să-şi asume costurile presupuse de utilizarea sateliţilor săi Starlink pentru facilitarea comunicaţiilor din Ucraina, pe care i-a pus la dispoziţie până acum în mod gratuit.

SpaceX a transmis Pentagonului că ar putea sista acest serviciu dacă nu îi va achita câteva zeci de milioane de dolari în fiecare lună.

De la începutul războiului din Ucraina, Musk a donat Ucrainei terminale pentru serviciul său de conexiune prin satelit Starlink, comunicaţiile prin internet din această ţară fiind întrerupte de bombardamente.

Antreprenorul a atenţionat că această operaţiune a costat SpaceX până acum 80 de milioane de dolari, sumă care ar urma să ajungă la peste 120 de milioane de dolari până la sfârşitul acestui an şi la 400 de milioane în următoarele 12 luni.

The hell with it … even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we’ll just keep funding Ukraine govt for free