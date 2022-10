Elon Musk, anunț crucial privind conținutul pe Twitter: Punctele de vedere o să fie diverse!

Elon Musk, noul proprietar al Twitter, a făcut un anunț crucial privind viitorul platformei.

„Twitter va forma un consiliu de moderare a conținutului cu puncte de vedere foarte diverse. Nicio decizie majoră privind conținutul sau restabilirea conturilor nu va avea loc înainte ca acest consiliu să se întrunească”, este anunțul lui Musk.

Elon Musk, director al Tesla şi SpaceX, a preluat joi controlul Twitter după ce a finalizat achiziţionarea reţelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americană.

După luni de răsturnări de situaţie, cel mai bogat om din lume l-a concediat imediat pe şeful Parag Agrawal şi pe alţi doi directori, directorul financiar Ned Segal şi directorul juridic Vijaya Gadde, potrivit unor surse anonime ale Washington Post.



Twitter nu a răspuns imediat unei solicitări din partea AFP. Elon Musk a avut termen până vineri să finalizeze achiziţionarea reţelei de socializare, în caz contrar, un proces ar fi avut loc în noiembrie.



Operaţiunea a durat de la anunţarea, la sfârşitul lunii aprilie, a unei oferte de achiziţionare pentru suma de 44 de miliarde de dolari, acceptată de Twitter.

Twitter will be forming a content moderation council with widely diverse viewpoints.



No major content decisions or account reinstatements will happen before that council convenes.