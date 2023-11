Elon Musk, despre amenințările AI: Vom avea ceva care este, pentru prima dată, mai inteligent decât cel mai inteligent om

Elon Musk crede că inteligenţa artificială ar putea în cele din urmă să lase pe toată lumea fără loc de muncă, transmite CNBC, conform news.ro.

Liderul miliardar din sectorul tehnologic, care este CEO al Tesla, SpaceX şi CTO şi preşedinte executiv al platformei de socializare X, cunoscută anterior sub numele de Twitter, şi proprietar al nou-înfiinţatului startup de inteligenţă artificială xAI, a declarat joi seara târziu că AI va avea potenţialul de a deveni ”cea mai perturbatoare forţă din istorie.”

”Vom avea ceva care este, pentru prima dată, mai inteligent decât cel mai inteligent om. Este greu de spus exact care va fi acel moment, dar va veni un moment în care nu va fi nevoie de nicio slujbă”, a spus Musk la un eveniment la Lancaster House, o reşedinţă oficială a guvernului din Marea Britanie.

Musk a vorbit alături de premierul britanic Rishi Sunak.

”Vom putea avea un loc de muncă dacă vom dor, pentru satisfacţie personală. Dar AI ar putea face totul. Nu ştiu dacă asta îi face pe oameni să simtă bine sau nu”, a glumit Musk, la care publicul a râs.

„Dacă îţi doreşti un geniu magic, asta îţi îndeplineşte orice dorinţă şi nu există limită. Nu vor fi acele prostii de trei dorinţe, este şi bine şi rău. Una dintre provocările viitoare va fi cum să găsim sensul vieţii”, a mai spus el.

Musk a avertizat de mai multe ori despre ameninţările pe care AI le reprezintă pentru umanitate, spunând cândva că ar putea fi mai periculoasă decât armele nucleare.

El a fost unul dintre numeroşii lideri tehnologici care au cerut o pauză în dezvoltarea unei AI mai avansată decât software-ul OpenAI GPT-4, într-o scrisoare deschisă citată pe scară largă, lansată la începutul acestui an.

Alţi lideri tehnologici nu sunt de acord cu acest punct de vedere, inclusiv şeful Palantir, Alex Karp.

Vorbind la BBC Radio în iunie, Karp a spus că este de părere că ”mulţi dintre cei care cer o pauză, cer o pauză pentru că nu au niciun produs”.

Comentariile lui Musk de joi urmează încheierii unui summit de referinţă de la Bletchley Park, Anglia, unde liderii mondiali au fost de acord cu un comunicat global despre inteligenţa artificială, ei găsind un teren comun cu privire la riscurile pe care le prezintă tehnologia pentru umanitate.

Liderii din tehnologie şi liderii politici au folosit summitul pentru a avertiza asupra ameninţărilor existenţiale pe care le prezintă AI, concentrându-se pe unele dintre posibilele scenarii de apocalipsa care ar putea fi formate odată cu inventarea unei superinteligenţe ipotetice.

La summit, SUA şi China, două ţări care se confruntă cu cele mai mari tensiuni în privinţa tehnologiei, au convenit să găsească un consens global cu privire la modul de abordare a unora dintre întrebările mai complexe din jurul AI, inclusiv cum să o dezvolte în siguranţă şi să o reglementeze.

Elon Musk backed British PM Rishi Sunak's decision to invite China to the Artificial Intelligence (AI) Safety Summit 2023. "Having them here I think was essential, really. If they're not participants, it's pointless," he said. pic.twitter.com/nB7RVu1LnI