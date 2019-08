Emeli Sande va concerta în premieră în România, la Festivalul Cerbul de Aur 2019

Artista britanică Emeli Sande va concerta în premieră în România, pe 23 august, în ultima zi de concurs a Festivalului Cerbul de Aur 2019, informează vineri TVR, potrivit Agerpres.

Cu peste 340 de milioane de vizualizări în mediul online, 19 milioane de single-uri vândute, dintre care trei No.1 în Marea Britanie, patru Brit Awards, autoare sau co-autoare a unor piese pentru mari artişti precum Alicia Keys, Katy Perry sau Rihanna, Emeli Sande este printre cele mai importante şi iubite staruri ale industriei muzicale.În acest an, la scurt timp după recitalul de la Braşov, renumita artistă îşi va lansa cel de-al treilea album - "Real Life", pe care este şi single-ul "Extraordinary Being", inclus pe coloana sonoră a filmului "X-Men: Dark Pheonix".Festivalul Cerbul de Aur, care se desfăşoară în perioada 22 - 25 august, va aduce pe scena din Piaţa Sfatului din Braşov artişti precum Ronan Keating, Irina Rimes şi Ştefan Bănică jr.Pe lângă recitalurile vedetelor invitate, 12 finalişti ai concursului internaţional de interpretare vor cânta pentru premii de peste 55 de mii de euro.Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric, care va reuni muzică populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente.

Biletele pentru Festivalul Concurs Cerbul de Aur 2019 au fost puse în vânzare. Pentru cele patru zile ale festivalului, organizatorii pun la dispoziţie mai multe categorii de bilete cu preţuri pornind de la 70 de lei. Acestea sunt disponibile pe Eventim.ro (https://www.eventim.ro/ro/bilete/cerbul-de-aur-2019-brasov-piata-sfatului-529987/event.html), UPC.ro şi în reţeaua magazinelor partenere: Vodafone, Telekom, Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărtureşti, Diverta şi Humanitas. De asemenea, biletele se pot cumpăra şi de la casele de bilete Eventim din Cluj - în cadrul Iulius Mall şi din Bucureşti - în cadrul Cinema PRO. Biletele pot fi achiziţionate cu opţiunea de livrare prin curier, ridicare de la casa de bilete, print-at-home (in format pdf) sau în format e-ticket (bilet direct pe telefonul mobil) cu cost 0.



Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 18 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut.



De-a lungul anilor, acest festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow, James Blunt, Amy Macdonald, Nicole Scherzinger.