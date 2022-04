Emisarul SUA pentru Balcanii de Vest, mesaj la Zagreb: Războiul din Ucraina nu se va extinde în vecinătatea Croaţiei

Războiul din Ucraina nu se poate extinde în Balcanii de Vest, a asigurat luni la Zagreb emisarul special al SUA pentru Balcanii de Vest, Gabriel Escobar, care a dat totodată Croaţia ca exemplu de "politică energetică inteligentă", relatează Hina, potrivit Agerpres.

Escobar a afirmat în cadrul Forumului SUA-Croaţia că actuala criză din Ucraina nu se va extinde în vecinătatea Croaţiei întrucât a concentrat atenţia Europei asupra reglementării crizelor din apropierea sa şi în acelaşi timp a determinat statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană să-şi demonstreze pro-activ solidaritatea cu valorile occidentale.

Diplomatul american a calificat în context drept o "schimbare seismică" faptul că Serbia a condamnat invazia rusă la Adunarea Generală a ONU, în martie.

El a amintit că SUA şi Serbia au o relaţie de 140 de ani şi Belgradul a fost un partener apropiat al Washingtonului, de exemplu în cele două războaie mondiale, iar astăzi problema o reprezintă cum să fie atrasă Serbia în rândul democraţiilor occidentale cărora aparţine, după ce procesul de integrare a fost încetinit în timpul regimului lui Slobodan Milosevic.

Următoarea generaţie de sârbi se vor orienta în mai mare măsură spre Europa, ca dovadă faptul că aceştia emigrează în Europa şi SUA şi nu în China şi Rusia, a adăugat Escobar.

Emisarul american a menţionat că principala provocare în Balcanii de Vest o reprezintă Bosnia, care, potrivit acestuia, nu are o problemă sub aspect etnic, ci al corupţiei şi unde promisiunile Occidentului au fost îndeplinite în cea mai mică măsură. El şi-a exprimat speranţa ca Bosnia să organizeze în acest an alegeri legislative, notând că este foarte important să fie create autorităţi funcţionare care să combată corupţia, să atragă investiţii şi să creeze condiţii pentru tineri.

În orice caz, Bosnia şi Herţegovina constituie un stat suveran şi voinţa politică trebuie să vină din interior; trebuie să-i încurajăm, dar este responsabilitatea lor să găsească soluţii, a adăugat Gabriel Escobar, referindu-se la liderii politici bosniaci.

Emisarul american a salutat pe de altă parte prezenţa activă a Croaţiei în relaţiile cu SUA, atât în materie de diversificare energetică cât şi în ce priveşte asistenţa acordată refugiaţilor ucraineni, ceea ce, a precizat acesta, nu se poate spune despre toţi aliaţii SUA.

Croaţia este un exemplu remarcabil de politică energetică inteligentă ce ar trebui urmat de alte ţări, a subliniat Escobar, referindu-se la terminalul de gaz natural lichefiat construit de Croaţia înainte de actuala criză energetică.