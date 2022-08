Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu speră o continuare spectaculoasă la New York, unde a făcut senzaţie anul trecut, câştigând US Open, venită din calificări, când avea doar 18 ani şi era locul 150 mondial, scrie Reuters, potrivit Agerpres.

A fost o poveste care a sfidat logica tenisului, a depăşit domeniul sportului şi a făcut instantaneu din Emma Răducanu unul dintre cei mai sportivii cei mai importanţi pentru marketing pe plan mondial.Lumea tenisului este însă în continuă schimbare şi, în timp ce Răducanu s-a confruntat cu inevitabilele urmări ale improbabilului său titlu de Grand Slam, rezultatele ei au fost modeste. Acest lucru nu ar trebui să fie surprinzător, deoarece în materie de tenis ea este încă în mare măsură o noviceMai multe schimbări de antrenori, câteva accidentări şi forma slabă au făcut ca jucătoarea de origine română să aibă până acum un an mediocru, cu 13 victorii şi 15 înfrângeri. Răducanu a devenit rapid o ţintă, iar tenisul feminin nu duce lipsă de talente pregătite s-o detroneze pe Regina Emma."Prin victoria ei, cred că a deschis o cutie a Pandorei", a declarat marţi fostul mare campion suedez Mats Wilander, prefaţând turneul pentru Eurosport."Înainte erau cinci până la zece jucătoare care chiar credeau că ar putea câştiga (un Grand Slam). Iar acum eu cred că sunt 50 de jucătoare care cred că pot să câştige după ceea ce a reuşit Emma şi asta face să fie mult mai greu", a spus Wilander.Răducanu a încasat bine loviturile, fără crize de furie sau scuze. Ea insistă că mai are până să înveţe jocul şi să se împace cu cerinţele fizice ale vieţii din circuit.Ea va spera că va avea alte două săptămâni magice, chiar dacă nu va fi pe măsura a ceea ce s-a întâmplat în 2021, când a câştigat zece meciuri fără să piardă un set la New York, totul culminând cu finala câştigată în faţa altei adolescente, canadianca Leylah Fernandez.În ultimele săptămâni au fost semne încurajatoare pentru Răducanu, care a trecut clar la Cincinnati de două foste ocupante ale fotoliului de lider mondial, Serena Williams (6-4, 6-0)şi Victoria Azarenka (6-0, 6-2). Este adevărat, Williams şi Azarenka sunt departe de ce au fost cândva, iar eşecul în faţa unei jucătoare din top 10, americanca Jessica Pegula, a arătat mai bine cum stă britanica înainte de US Open."Cred că am reuşit ceva extraordinar (câştigând US Open), dar jucam complet liberă. Încep să fac din nou asta. (...) Simt că mă îndrept din nou în direcţia cea bună", a spus Răducanu săptămâna trecută.Totul s-a întâmplat atât de repede pentru Răducanu, încât ea nu s-a bucurat de luxul de a-şi dezvolta în linişte jocul în culise. Adversarele sale ştiu acum exact la ce să se aştepte. Ar fi însă greşit ca ea să nu fie cotată cu şanse reale de a se impune din nou la US Open, notează Reuters.