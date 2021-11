Enes Sali, cel tânăr jucător care a evoluat pentru echipa naţională de fotbal: A fost o experienţă frumoasă, nu o voi uita toată viaţa

Mijlocaşul Enes Sali, care a devenit, duminică, cu prilejul meciului Liechtenstein - România, cel tânăr jucător care a evoluat pentru echipa naţională de fotbal, a declarat, într-un interviu acordat site-ului clubului său, Farul Constanţa, că debutul la prima reprezentativă a fost o experienţă frumoasă pe care nu o va uita toată viaţa, conform agerpres.

"Aveam puţine emoţii când am aflat că voi fi trimis pe teren, dar m-am simţit foarte fericit. M-am gândit să dau tot ce am mai bun în mine ca să câştigăm. Pe teren la naţională a fost o experienţă foarte frumoasă, nu o voi uita toată viaţa mea. A fost foarte frumos că au fost şi fani în tribune", a spus Sali în interviul publicat pe contul oficial de YouTube al clubului Farul.

"Am fost felicitat la final de domnul Rădoi, de familie, de prieteni, de cunoscuţi, de fani... M-a felicitat şi Cristi Manea, chiar dacă i-am bătut recordul. Familia m-a susţinut mereu, a fost mereu aproape... când este lângă mine am şi eu putere mai mare. Când am auzit că m-a felicitat şi Barcelona a fost foarte frumos, e o onoare pentru mine", a adăuga el.Mijlocaşul este conştient că va trebui să muncească de două ori mai mult în continuare. "Eu sper să muncesc în continuare ca şi până acum. Sunt conştient că nu trebuie să mă opresc aici şi că trebuie să muncesc de două ori mai mult. Sper ca în acest sfârşit de an să am cât mai multe reuşite şi cu Farul să reuşim să prindem un loc în play-off", a precizat Sali.Mijlocaşul Enes Sali, de la Farul Constanţa, a devenit, duminică, la vârsta de 15 ani, 8 luni şi 22 de zile, cel tânăr jucător care a evoluat pentru echipa naţională de fotbal a României.Enes Sali, care s-a născut în Canada (Toronto), a fost introdus de selecţionerul Mirel Rădoi în minutul 83 al partidei cu Liechtensteinul, câştigat de România cu 2-0, duminică, la Vaduz, în ultimul meci din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2022.Pe 13 septembrie, Enes Sali a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Ligii I, reuşind să înscrie la vârsta de la 15 ani, 6 luni şi 21 de zile în partida pe care Farul Constanţa a câştigat-o cu 5-0 în faţa formaţiei Academica Clinceni, în etapa a 8-a.Enes Sali a depăşit recordul de precocitate deţinut la echipa naţională a României de Cristian Manea, alături de care a jucat duminică seara, la Vaduz. Manea a debutat la reprezentativa României, în 2014, sub comanda lui Victor Piţurcă, la vârsta de 16 ani, 9 luni şi 22 de zile.Sali era eligibil să joace şi pentru echipele naţionale ale Canadei şi Turciei, datorită originii sale.