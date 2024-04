'Eram mai speriată de complicații, ca nu cumva acel cheag de sânge să fi plecat în plămâni sau în inima!'

Tromboza venoasă profundă este o afecțiune gravă. Aceasta apare atunci când la nivelul venelor profunde ale corpului se formează un cheag de sânge. De regulă, tromboza venoasă profundă se produce în venele de la gambe, coapse sau în zona pelvisului. Netratată, boala poate duce la complicații grave. Trombul sau cheagul de sânge se poate rupe, iar fragmente din acesta se deplasează în vasele de sânge, de unde pot ajunge la inimă, creier sau plămâni. De aceea, încă de la primele semne, este importantă vizita la medic. Mirela, o pacientă în vârstă de 50 de ani, a luat decizia de a merge la spital încă de la primele manifestări.

„Am început să simt o durere în interiorul coapsei, dar nu am luat în seamă atunci. Dimineața mă durea și mai tare și, când m-am uitat, mi s-a părut că piciorul era puțin mai vânăt. M-am uitat mai la lumină și, într-adevăr, piciorul stâng avea o culoare schimbată, era mai rozaliu decât cel drept. Fiind medic, mi-am dat seama ce se întâmplă. Am sunat o prietenă cardiolog și i-am spus că am făcut o tromboza la picior și să vin să îmi facă un eco Doppler. Am făcut un duș cu apă fierbinte și când am ieșit din duș tot piciorul era negru. M-am dus cât de repede am putut la spital și, când m-a văzut, doctorul mi-a zis că de aici nu mai plec decât cu salvarea,” povestește Mirela.

Mirela a fost internată de urgență la spitalul din Focșani. În urma investigațiilor medicale, diagnosticul a fost confirmat. Pacienta dezvoltase o tromboză venoasă profundă și avea nevoie de o procedură de cardiologie intervențională. Medicul cardiolog i-a recomandat să meargă la o consultație la Dr. Rodica Niculescu, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR.

La Spitalul Clinic SANADOR, Dr. Rodica Niculescu i-a recomandat efectuarea unei examinări angio-CT abdomen și pelvis, cu substanță de contrast. După evaluarea rezultatelor, tratamentul propus de Dr. Rodica Niculescu a fost cel de dezobstrucție de venă iliofemurală prin tromboaspirație cu sondă AngioJet. În timpul intervenției, medicul a observat o stenoză de venă iliacă comună stângă la intrarea în vena cavă inferioară, specifică sindromului May-Thurner. Pentru tratarea acestei stenoze, medicul Rodica Niculescu a efectuat o angioplastie venoasă periferică cu balon și stenturi.

Cele două proceduri au fost realizate în Laboratorul de Cateterism de la Spitalul Clinic SANADOR. În prezent, Mirela se simte foarte bine, urmează un tratament cu anticoagulante și revine periodic la control. La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare beneficiază de diagnostic avansat și de tratament minim invaziv, atunci când există indicație medicală în acest sens. Departamentul de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR este singurul din România dotat cu două angiografe ultraperformante Philips Azurion 7. Procedurile de cardiologie intervențională oferă numeroase beneficii pentru pacienți: recuperare rapidă, spitalizare de scurtă durată, risc scăzut de complicații.