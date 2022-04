Erdogan speră să îi aducă pe Putin şi Zelenski la Istanbul pentru negocieri directe

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan se aşteaptă să susţină convorbiri telefonice cu omologii săi din Rusia şi Ucraina în următoarele 48 de ore, cu speranţa de a-i întâlni pe amândoi la Istanbul pentru a pune capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina, potrivit CNN.

”Rezultatul este pozitiv; nu este exact aşa cum ne-am dorit, dar va fi mai bine. Nu suntem lipsiţi de speranţe", a răspuns preşedintele turc Erdogan, vineri, la Istanbul, la o întrebare referitoare la negocierile de pace în curs de desfăşurare dintre Ucraina şi Rusia.

”Sper ca ei (n.r. Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski) să accepte invitaţia noastră şi să îi putem aduce împreună la Istanbul”, a continuat el.

Turcia are un profil şi o poziţie unice. Pe lângă faptul că este membru NATO, ţara are şi graniţe maritime atât cu Ucraina, cât şi cu Rusia. În plus, Turcia este cel mai important partener comercial al Rusiei în regiunea Orientului Mijlociu şi Africii de Nord.

De asemenea, Turcia a concurat şi cooperat cu Rusia în zonele de conflict din Siria, Libia şi Nagorno-Karabah în ultimii ani.