Este din ce în ce mai greu pentru crescătorii de animale să găsească ciobani iar problema este generată de urşi, spune ministrul Mediului

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a susţinut marţi, la Alba Iulia, că, de teama urşilor, este "din ce în ce mai greu" pentru crescătorii de animale să găsească ciobani care să meargă cu oile sau cu vitele pe munte.

"Este o problemă din ce în ce mai mare în ceea ce priveşte activitatea agricolă, zootehnia în zona montană. Este din ce în ce mai greu pentru crescătorii de animale să găsească persoane care îşi riscă viaţa prin protejarea stânelor, prin protejarea animalelor - oieri, ciobani, care să meargă cu vite şi cu oi pe munte. Problema este generată de ultimii ani în care, de la 4.000 de urşi sau 4.500 din momentul aderării în 2007, am ajuns la 6.500 - 7.000 în 2016. Este ultima evaluare oficială făcută de minister", a declarat, într-o conferinţă de presă, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Tanczos Barna a opinat că managementul speciei trebuie să ofere soluţii atât pentru protejarea speciei şi asigurarea acestui habitat natural pentru urşi, cât şi pentru siguranţa cetăţenilor.

Ministrul a afirmat că au apărut din ce în ce mai multe exemplare de urşi şi în zona locuită.



"Este motivul pentru care Guvernul a aprobat această ordonanţă de intervenţie imediată în zonele locuite pentru a restabili siguranţa cetăţenilor în aceste localităţi", a subliniat el.



Ministrul a adăugat că va urma implementarea unor proiecte finanţate din fonduri europene, despre care va oferi mai multe detalii miercuri, într-o conferinţă de presă.



Tanczos Barna a amintit că ministerul a lansat în februarie procedura de contractare a serviciilor de evaluare a populaţiei de urşi, servicii care nu au mai fost cumpărate sau achiziţionate în ultimii cinci ani.



"Este primul şi cel mai important pas. Pentru a merge mai departe cu strategia, trebuie să vedem exact unde stăm cu populaţia de urşi. Dacă este o evoluţie pozitivă ca număr de exemplare sau este o evoluţie degresivă, pentru că problema cea mai mare la nivel european este să asigurăm pentru această specie o stare favorabilă de conservare. Deci, starea favorabilă de conservare în România cu siguranţă este asigurată în momentul în care apar din an în an, de la an la an alte judeţe unde ursul ca specie se simte perfect şi se dezvoltă", a declarat demnitarul.



Tanczos Barna a adăugat că această specie aflată la vârful lanţului trofic a ocupat noi teritorii, apărând noi judeţe "cu probleme", noi judeţe unde până acum nu s-a văzut niciodată urs.



Ministrul a explicat că acest lucru se explică prin migrarea acestor exemplare în zone de habitat natural favorabil şi propice pentru respectiva specie.



"Este o explicaţie simplă. Avem monitorizări făcute de ONG-uri care fac monitorizare şi fac evaluări serioase asupra populaţiei de urs. Exemplare care au migrat în Ucraina sau exemplare care au făcut sute de kilometri în curbura carpatică. Este o specie care ocupă teritorii noi. Este absolut normal în cazul în care intervenţia umană a fost complet eliminată din managementul speciei", a subliniat acesta.



Tanczos Barna a spus că, în ultimii ani, Ministerul Mediului, în afară de o aprobare de strategie în 2018 şi două cote aprobate de câte 140 de exemplare pentru extragere sau relocare, "nu a făcut mare lucru".



"Mai mult, din 2016 s-a retras practic din intervenţie şi din managementul acestei specii", a mai spus Tanczos Barna.