Este soția proprietarului Ferrari, dar se plimbă prin București cu o Dacie: au o avere de peste 6 miliarde de euro

Romina Gingașu, în vârstă de 31 de ani, este căsătorită cu Piero Ferrari, 78 de ani, care este unul dintre proprietarii Ferrari. Cu o avere de peste 6,3 miliarde de dolari, cei doi vin des în România, dar în București preferă să se plimbe cu o Dacie.

”Vine în fiecare lună. Îi place, are prieteni. România este diferită de Italia. Ne place să venim pentru câteva zile. Totul în Italia este despre Ferrari, ne deconectăm puțin. Ne-am cumpărat o Dacia și acum o lună ne-am plimbat prin București. Avem șofer”, a transmis Romina Gingașu, potrivit Digi FM.

Cum s-a cunoscut cu Piero Ferrari

În urmă cu câteva luni, Gingașu a spus într-un interviu cum l-a cunoscut pe soțul ei.

”L-am cunoscut pe Piero când locuiam în Monte Carlo și lucram la Bombardier, vindeam avioane private. Nu aveam 27 de ani, așa cum se scrie în presă, aveam 24. Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin, era clar că eu nu o să mă duc acasă să mă îndrăgostesc și să fac copii.

Și astfel am răspuns și întrebării 'de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine?'. Pentru că după o școală atât de puternică mi-am construit o personalitate puternică și am 'decolat'. E foarte atent cu cheltuielile. Noi suntem o familie cât se poate de normală. Am văzut că s-a comentat și despre rochia mea de la Bahrain. Era o rochie de H&M. Deci noi suntem o familie foarte normală. Ca femeie, este foarte important ce mesaj transmiți. Prin codul vestimentar, prin comportament și prin limbaj. Atunci, lucrurile astea se dezvoltă în ani și în timp. Evident, le aveam deja după o școală militară. Știam cum să interacționez. Am fost mereu o persoană sociabilă și asta m-a ajutat foarte mult în Bombardier. Mi-a fost greu la început lângă Piero și cu stilul lui de viață, însă a durat cam 3-4 ani să mă acomodez.

La început nici nu aveam garderoba pentru ce întâlniri avea el. Eu eram mereu în sacou și cămașă și Ferrari mi-a deschis o lume la care nici nu visam. Și îi mulțumesc pentru asta”, a declarat Romina Gingașu în urmă cu câteva luni.