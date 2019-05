Ester Peony va urca joi seară pe scena Eurovision Song Contest 2019

Cea de-a doua semifinală a concursului Eurovision 2019 va aduce pe scena de la Expo Tel Aviv, joi seară, piesa pregătită de reprezentanta României, Ester Peony, câștigătoarea selecției naționale, potrivit Mediafax.

Reprezentanta României, Ester Peony, va urca pe scena Eurovision Song Contest 2019 joi, în a doua semifinală a competiţiei, având numărul 6 de intrare în concurs. Alături de reprezentanta României, în a doua semifinală participă: Elveția, Suedia, Irlanda, Austria, Moldova, Letonia, Danemarca, Armenia, Albania, Azerbaidjan, Macedonia, Norvegia, Rusia, Olanda, Croația, Lituania, Malta.

Ester Peony va interpreta pe scena Eurovision piesa "On a Sunday".

Grecia, Belarus, Serbia, Cipru, Estonia, Cehia, Australia, Islanda, San Marino și Slovenia s-au calificat în finala Eurovision 2019, marți, după prima semifinală a concursului.

Anul acesta, sub sloganul "Dare to dream", concursul Eurovision are loc la Tel Aviv, în Israel, după ce precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta acestei ţări, Netta, cu piesa "Toy".

Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare (big five) - Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia - sunt calificate direct în finală, alături de gazdă, anul acesta, Israel.

Citește și: Serialul 'Black Mirror' va reveni în iunie la Netflix cu al cincilea sezon - VIDEO

În România, concursul internaţional este transmis în exclusivitate de Televiziunea Română, pe TVR 1, TVR HD şi online, pe TVR+.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Pe de altă parte, reprezentanţii României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au ratat calificarea în finală.