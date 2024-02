Eugen Bejinariu (PSD), despre decizia comasării alegerilor: Oferă acea liniște pe care o cer românii, stabilitatea pe care o așteaptă partenerii internaționali

Deputatul PSD Eugen Bejinariu subliniază importanța și eficiența colaborării dintre două partide tradițional rivale, Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Național Liberal (PNL), în cadrul coaliției de guvernare, în condițiile în care românii s-au săturat de eternul scandal politic și vor soluții. În acest context Bejinariu afirmă că și comasarea alegerilor are rolul de elimina scandalurile și de a transmite un mesaj de stabilitate către partenerii internaționali.

„Jocul democratic și evoluțiile politice au făcut astfel încât partide cu istorie comună complicată, angajate tradițional în confruntare - atât ideologic cât și practic - partide mereu adverse în desfășurătorul electoral, PSD și PNL, să guverneze acum eficient împreună, să demonstreze electoratului că animozitățile personale se pun în paranteză atunci când oameni responsabili au o misiune comună, să demonstreze celor mai sceptici dintre membri sau susținători că oamenii politici maturi își respectă cuvântul, își predau și preiau ștafeta puterii în chip armonios, eficient, profesionist. Susținătorii mai înflăcărați ai fiecăruia dintre cele doua partide au încă nostalgia confruntării între PSD si PNL, membrii mai pătimași au încă vie memoria atacurilor sau injuriilor proferate în public de foștii adversari, dar oamenii echilibrați văd dincolo de ascuțimea emoțiilor și simt mai înalt decât miza „loviturii la glezne”.

Cei mai mulți dintre oameni își doresc un climat politic așezat, context predictibil și lideri competenți care să conducă țara și destinele lor. Oamenii au experimentat speranța așezată în mâinile unor politicieni tineri, care s-au afirmat prin atacuri, prin contestarea a tot ceea ce fusese înaintea lor, care s-au impus prin zgomot asurzitor, prin hărțuirea politicienilor experimentați, prin invective, lozinci și minciuni. Au lăsat în urma „zero rezultate””, afirmă deputatul PSD, într-un comunicat de presă.

„Românii vor rezultate ale unei guvernări eficiente”

Declarația de presă a fost menită să sublinieze că cetățenii români doresc o guvernare stabilă și predictibilă în fața crizelor multiple cu care se confruntă, inclusiv inflația globală, criza energetică și pandemia de COVID-19. Bejinariu a argumentat că coaliția PSD-PNL reprezintă soluția cea mai matură și echilibrată în contextul actual.

„Scandalul, ca formă de a obține consacrarea publică, oricât ar suscita de mult interesul public, nu poate ține loc de rezultate, nu funcționează în locul atributelor de valoare. Acuzațiile deșănțate, amenințările, promisiunile populiste, furia și agresivitatea ca forme de manifestare nu mai țin loc de competență, nu mai păcălesc electoratul. Oamenii se confrunta cu crize suprapuse, inflația globală afectează traiul lor de zi cu zi, criza energetică, războiul care se vede de la ferestrele românilor, criza economică și spaimele recente ale pandemiei au produs mutații ireversibile: romanii vor liniște, partenerii internaționali vor stabilitate. Românii vor certitudini, partenerii internaționali vor competență. Românii vor rezultate ale unei guvernări eficiente, partenerii internaționali vor interlocutori maturi și responsabili la conducerea României.

Pentru toate acestea s-a născut, există, funcționează și va funcționa în continuare soluția matură și echilibrată politic: coaliția PSD-PNL. Nu mai conving si nu mai convin prestațiile bazate pe zgomot și agresivitate ale stângii extreme USR (acum deghizată in Dreapta Unită, la umbra unor partide firave, care au doar meritul de a oferi aceasta așezare pe harta politică) sau ale dreptei extreme, AUR. Nu mai e timp și loc de demagogie, de experimente și de amatorism”, mai afirmă Eugen Bejinariu.

Rolul comasării alegerilor

Chiar dacă adoptarea acestei poziții ar putea conduce la pierderea unor voturi din partea susținătorilor intransigenți, Bejinariu susține că obiectivul comun este mai important decât mizele politice individuale. El consideră că politica poate fi un teren al competiției constructive și că colaborarea între adversari poate fi benefică dacă este orientată către interesele naționale.

„Deciziile responsabile ale coaliției PSD-PNL, cele legate de comasarea unor alegeri, de liste comune si candidați comuni în unele cazuri, au rolul de oferi acea liniște pe care o cer românii și stabilitatea pe care se așteaptă partenerii internaționali să o păstram. S-ar putea să pierdem voturile unor susținători prea-intransigenți, care așază patima mai presus de rațiune, s-ar putea ca ura față de foștii adversari să-i îndemne pe unii dintre susținători să nu iasă la vot. Nu pot fi foarte mulți oameni responsabili care gândesc așa, dar ne-am asumat, căci obiectivul comun este mai important decât mizele separate. In plus, noi, profesioniștii maturi ai serviciului public în slujba oamenilor, am învățat că deciziile pătimașe nu conduc niciodată la rezultate pozitive și că adversarii pot colabora împletindu-și ideologiile. Iar politica poate să însemne competiție constructivă în cadrul aceleiași echipe”, mai argumentează deputatul PSD.