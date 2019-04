Eugen Teodorovici îi răspunde lui Isărescu: 'Haina poate fi croită perfect, dacă cel căruia îi este destinată s-a îngrășat, este clar că nu îl va mai cuprinde'

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, i-a răspuns, marți seara, Guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, care a criticat noua taxă pe activele băncilor, potrivit mediafax.

„Cât despre modul în care este croită o haină, mai mult sau mai puțin, știți cum este: haina poate fi croită perfect, dacă cel căruia îi este destinată, între timp, s-a îngrășat, este clar că nu îl va mai cuprinde. Întrebarea este, n-am apucat să ascult declarația domnului Guvernatorul: a spus și de emisinea de bonduri în euro?”, a afirmat Eugen Teodorovici, marți seara, în cadrul unor declarații de presă.

OUG nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată vineri seara, la data de 29 martie, în Monitorul Oficial nr. 245, cele mai multe modificări făcându-le în OUG 114/2018.

Cotele taxei pe active, aplicate asupra bazei impozabile, respectiv fără numerar, creditele pentru autoritățile publice, titlurile de stat și creditele pentru programele guvernamentale (Prima Casă etc.), sunt de: 0,4% pe an, pentru bancile care deţin o cota de piaţă mai mare sau egală cu 1%; 0,2% pe an, pentru cele cu o cota de piaţă mai mică de 1%. Noile prevederi se aplică pentru taxa datorată de bănci începând cu acest an. Băncile pe pierderi nu achită noua taxa, taxa nu poate depăși profitul băncii și este deductibilă.

Pentru anul 2019, pentru fiecare bancă, rata este redusă proporțional până la 0%, dacă se ating următoarele ținte: crește creditarea cu 8%, diminuează diferența dintre dobândă la credite și cea la depozite cu 8% și această din urmă diferență este de 4 puncte procentuale. Mai exact, taxa nu se datorează și nu se declară la nivelul primului semestru în următoarele situații: dacă a îndeplinit 100% ținta de creștere a creditării; sau dacă a îndeplinit 100% ținta de diminuare a marjei de dobândă, sau dacă nivelul procentual agregat al creșterii creditării și al diminuării marjei de dobândă este cel puțin 100%.

În schimb, când a auzit că Guvernatorul BNR a fost de-acord cu proiectul de repartiere a aurului, ministrul Finanțelor a remarcat: „Vedeți? Haina începe să pice. Ușor, ușor”.

Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, crede că, în ciuda modificărilor făcute, noua taxa pe activele băncilor rămâne una croită greșit. „Spun că este o formă îmbunătățită. Dacă o haină este croită greșit, cu greu mai poți să o faci să cadă bine, rămâne cu unele probleme”, a caracterizat Mugur Isărescu, în cadrul briefing-ului de presă de marți, modificările aduse la taxa pe active.

Cu toate acestea, Guvernatorul BNR vede „pozitiv” tot acest efort de modificare a taxei pe activele băncilor. „Am scăpat de o pacoste. Se mai pot face îmbunătățiri. Bancherii să fie mai activi și să-și spună părerea și așa mai departe. S-a discutat pozitiv, cel puțin în ultimele săptămâni. Discuțiile le-am urmărit cu atenție – maniera în care s-a discutat”, a punctat Isărescu.

În ceea ce privește proiectul de repartiere a aurului, inițiat de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae, Guvernatorul BNR a subliniat că vorbește în nume propriu, iar o opinie va fi emisă de Consiliul de Administrație al Băncii centrale a României în următoarele 30 de zile.