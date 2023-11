Tezaurul României sechestrat la Moscova: europarlamentar va începe un 'amplu demers' la nivelul UE

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac afirmă, marţi, că va iniţia un amplu demers de promovare la nivel european a problemei tezaurului României sechestrat în Rusia.

„Chestiunea Tezaurului României sechestrat la Moscova trebuie adusă pe agenda Uniunii Europene! Am avut prilejul de a participa ieri, la invitaţia Băncii Naţionale a României, la simpozionul "Tezaurul României evacuat la Moscova - un drept de creanţă mai vechi de un secol". România este singurul stat din lume care a depozitat în timp de război întregul său tezaur în alt stat, în baza unei înţelegeri bilaterale, iar apoi acesta a fost sechestrat”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Liderul PMP arată că pe lângă tezaurul Băncii Naţionale a României, care cuprinde peste 93 de tone de aur, „la Moscova a fost dus şi întregul tezaur cultural”.

”La acea vreme, Guvernul a decis să golească toate mănăstirile, să strângă toate colecţiile de artă publice şi private, colecţiile Academiei Române, chiar şi bijuteriile Reginei Maria, precum şi arhivele principalelor instituţii ale statului: Consiliul de Miniştri, Parlamentul, Arhivele diplomatice, cele privind siguranţa statului. Au fost, de asemenea, trimise hrisoave, pergamente cu peceţi domneşti, panaghiarele lui Ştefan cel Mare de la Mănăstirea Neamţ, Epitaful de la Cozia (1936) şi multe alte cărţi vechi, picturi valoroase, precum şi portretul lui Avram Iancu în mărime naturală. Toată memoria naţiunii române a fost dusă la Moscova. Acum, când securitatea Europei este pusă la grea încercare de războiul declanşat de Rusia, ţările europene sunt obligate să-şi consolideze mecanismele de apărare şi să regândească fundamental întreaga viitoare comunicare cu Moscova, aceasta fiind în prezent suspendată. De aceea, am afirmat ieri, în cadrul simpozionului, că acum este momentul potrivit pentru a face cunoscut la nivel european dosarul Tezaurului României de la Moscova”, spune europarlamentarul.

Eugen Tomac arată că, ”acum, când Uniunea Europeană îşi defineşte strategia privind combaterea traficului de bunuri culturale relocate în timp de război, trebuie să acţionăm şi să facem cât mai cunoscută această problematică la nivelul instituţiilor europene”.

”Eu voi iniţia un amplu demers de promovare a situaţiei Tezaurului României sechestrat în Rusia. Primul pas va fi prezentarea, în Parlamentul European, a celor două volume excepţionale traduse în limba engleză: "The Romanian National Bank Treasure Taken to Moscow" scrisă de domnul Cristian Păunescu şi "Destinul Tezaurului României" o colecţie de documente inedite, autor Ilie Schipor”, a anunţat Tomac.