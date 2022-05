Europa Conference League - Am readus mândria suporterilor noştri, afirmă antrenorul lui Feyenoord

"Suntem foarte fericiţi, chiar dacă nu ne dăm seama. A trebuit să rămânem concentraţi până în ultimul moment şi m-am bucurat foarte mult că arbitrul a fluierat finalul jocului înainte de ultimul corner. Ştiam că dacă vor înscrie, vom merge în prelungiri. Ambele echipei au fost foarte obosite. Întâlnirea se câştigă după 180 de minute, iar noi am făcut un meci bun pe De Kuip (în prima manşă, câştigată cu 3-2 de olandezi - n.red.). Am lucrat bine, ca o echipă adevărată. Am readus mândria suporterilor noştri cu rezultatele noastre, cu felul în care jucăm. Nu mă gândesc încă la Jose Mourinho sau AS Roma. Trebuie să analizez această echipă, să văd care sunt calităţile ei, punctele forte. În orice caz, este un afiş foarte frumos", a declarat Arne Slot.Feyenoord Rotterdam, la care e legitimat şi portarul român Valentin Cojocaru, şi AS Roma vor disputa finala primei ediţii a Europa Conference League, în data de 25 mai, pe Arena Naţională din Tirana.Echipa din capitala Italiei, pregătită de portughezul Jose Mourinho, a eliminat în cealaltă semifinală formaţia engleză Leicester City, în faţa căreia s-a impus joi seară, cu 1-0, pe Stadio Olimpico, după 1-1 în Albion.