Europarlamentarul Andi Cristea, după ieşirea lui Klaus Iohannis: 'Un lider absent care iese în faţă doar când are ceva de criticat'

Europarlamentarul PSD Andi Cristea reacţionează la mesajul transmis de preşedintele Klaus Iohannis, luni, pe tema protestelor din Piaţa Victoriei. Cristea îl acuză pe preşedinte că nu îşi îndeplineşte rolul de exemplu în societate.

"KWI a iesit in seara asta la rampa iar ca sa isi justifice activitatea, in rest inexistenta. Presedintele tarii din pacate nu exista decat ca o critica la altii pe principiul "cine nu munceste nu greseste". El comenteaza mereu ce vede dar nu isi face propria munca de lider si exemplu in societate. Un lider absent care iese in fata doar cand are ceva de criticat si asta rapid, luand intrebari pe scurt si iar fugind in umbra, la liniste. Nu mai tin minte cand s-a adresat ultima data romanilor? Ma refer la o emisiune in care sa spuna ce a mai facut, ce viziune de tara are etc. Cred ca prin 2015 la TVR... #absentulnemotivat #PresedinteleDezordinii", scrie Andi Cristea pe Facebook.