Europarlamentarul Cristian Terheş și primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheş, nu mai sunt membri PNŢCD, pentru că nu și-au plătit cotizația

Europarlamentarul Cristian Terheş, primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, şi viceprimarul municipiului Baia Mare Doru Dăncuş şi-au pierdut calitatea de membru al PNŢCD şi funcţiile de conducere deţinute în partid, din cauză că nu şi-au plătit cotizaţiile lunare. Ei se pot reînscrie în formaţiune, după ce achită sumele datorate.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, de reprezentanţii PNŢCD, preşedintele formaţiunii, Aurelian Pavelescu, a convocat, pentru vineri, la sediul central al PNŢCD din Bucureşti, Consiliului Naţional de Conducere al partidului, urmând a se analiza situaţia financiară şi a se găsi soluţii pentru achitarea datoriilor.

"Menţionăm că PNŢCD nu beneficiază de nicio susţinere financiară din partea statului de 22 de ani, partidul fiind finanţat doar prin contribuţiile membrilor. Principala cauză a acumulării datoriilor a fost refuzul membrilor partidului care deţin funcţii publice retribuite de a plăti cotizaţiile lunare, potrivit statutului partidului", a precizat sursa citată.

Astfel, conform art. 18 (3) lit. a) şi lit. c din statutul partidului "membrii de partid care îndeplinesc funcţia de europarlamentar, consilieri europarlamentari au obligaţiasă plătească ocotizaţie în cuantum de 20% din indemnizaţie, salariu/lună”. De asemenea, potrivit art. 18 (3) lit.b) din statutul partidului "membrii de partid care îndeplinesc funcţiile de primar, viceprimar, vicepreşedinte de consiliu judeţean plătesc o cotizaţie de 10% din indemnizaţie/salariu pe lună.

Sancţiunea pentru neplata cotizaţiilor lunare menţionate este prevăzută de art. 18 (2) lit. b) din statut: "neachitarea cotizaţiei pe o perioadă mai mare de 6 luni conduce la sancţiunea pierderii calităţii de membru”.

"Din verificările actelor contabile, realizate de secretariatul general, la solicitarea a 15 vicepreşedinţi ai partidului, s-a constatat încălcarea statutului pentru o perioadă foarte mare de timp, cu mult mai mult peste termenul de 6 luni, a mai multor membrii cu funcţii publice, sumele cele mai mari fiind datorate de Cristian Vasile Terheş europarlamentar (35.730 de euro - 178.500 roni), Doru Dăncuş viceprimar al mun. Baia Maia şi fost vicepreşedinte CJ Maramureş (101.912 ron) şi Cătălin Cherecheş primar al mun. Baia Mare (31.008 roni)", au arătat reprezentanţii PNŢCD.

În comunicat se arată că Cristian Terheş nu a plătit niciodată cotizaţia, de la intrarea în partid, mai 2020 – mai 2022, perioada fiind de 25 de luni, termenul statutar fiind de 6 luni. Suma datorată, cu titlul de cotizaţie, este de 35.730 de euro, aproximativ 178.500 de lei. Ca urmare, s-a constatat pierderea calităţii de membru al PNŢCD.

"Menţionăm că indemnizaţia primită de dl. Terheş este de 7.146 euro /lună. În afara acestei sume acesta mai primeşte 338 euro diurnă/zi, plus 4778 euro indemnizaţie forfetară/lună şi plus cheltuieli birou europarlamentar 25.442 euro/lună, suma totală ridicându-se la aproximativ 43.000 euro/lună. Potrivit calculelor, suma de bani primită şi administrată de dl. Cristian Vasile Terheş, pentru cei trei ani de mandat, este de 1.548.000 euro. Amintim că dl. Cristian Vasile Terheş a obţinut mandatul de europarlamentar în numele PNŢCD, pe listele PSD, în baza protocolului semnat de preşedintele PNŢCD, Aurelian Pavelescu, cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, la alegerile europarlamentare din 2019. Acesta s-a înscris în PNŢCD abia după un an de mandat", a adăugat PNŢCD.

Potrivit sursei citate, Cătălin Cherecheş, având funcţia de primar al municipiului Baia Mare, a obţinut mandatul 2020-2024 pe listele PNŢCD. Acesta nu a plătit nicio cotizaţie la partid în ultimele 19 luni, fiind depăşit termenul de 6 luni prevăzut de statut. La o indemnizaţie de 16.000 de lei pe lună, pentru 19 luni, Cătălin Cherecheş datorează partidului 31.000 de lei. Şi în cazul său, s-a constatat pierderea calităţii de membru.

Doru Dăncuş, viceprimar al municipiului Baia Mare în actuala legislatură şi fost vicepreşedinte al CJ Maramureş (2016-2020), şi-a pierdut şi el calitatea de membri al PNŢCD. Dăncuş, în calitate de viceprimar al municipiului Baia Mare, primeşte o indemnizaţie de 11.600 lei/lună, iar în calitate de vicepreşedinte CJ a primit o indemnizaţie de 16.640 lei/lună. Acesta nu a plătit niciodată cotizaţia prevăzută de statut, fiind împlinit un termen de 72 de luni de neplată, termenul statutar fiind de 6 luni. Suma datorată partidului de Dăncuş este de 101.912 lei.

"În calitate de preşedinte al organizaţiei Maramureş acesta nu a făcut nici un demers pentru încasarea cotizaţiilor în ultimii 6 ani, iar în calitate de preşedinte CNC a încurajat neplata cotizaţiilor la nivel naţional, boicotând funcţionarea partidului. Cei trei au posibilitatea să solicite reînscrierea în partid, după plata la zi a cotizaţiilor", a precizat sursa citată.