Eurovision 2023: sâmbătă, M&S Bank Arena din Liverpool va găzdui finala concursului

Finala concursului Eurovision 2023 va avea loc sâmbătă, la M&S Bank Arena din Liverpool, şi va putea fi urmărită din România pe canalele TVR 1, TVR Internaţional şi TVR+, de la ora 22,00, informează Agerpres.

Finala, în care vor concura 26 de ţări, va include un omagiu special adus Ucrainei. În cadrul evenimentului vor urca pe scenă 11 artişti ucraineni, printre care şi câştigătorul de anul trecut, Kalush Orchestra, a precizat EBU.

În marea finală vor concura câştigătorul ediţiei anterioare - Ucraina, cele cinci ţări fondatoare Eurovision, grup cunoscut sub numele de "Marele 5" - Regatul Unit, Franţa, Germania, Italia şi Spania, plus primii 10 din fiecare semifinală.

Potrivit site-ului eurovisionworld.com, ordinea intrării în concurs este: Austria, Portugalia, Elveţia, Polonia, Serbia, Franţa, Cipru, Spania, Suedia, Albania, Italia, Estonia, Finlanda, Cehia, Australia, Belgia, Armenia, Moldova, Ucraina, Norvegia, Germania, Lituania, Israel, Slovenia, Croaţia şi Marea Britanie.

În marea finală, juriile din toate cele 37 de ţări intrate în concurs alocă puncte 1 - 8, 10 şi 12, excluzând propria ţară

Publicul votează din fiecare ţară, pe baza live-ului din finală, şi voturile sunt folosite pentru a aloca aceeaşi scară de puncte.

Gazdele marii finale vor fi Graham Norton - comentatorul obişnuit al Eurovision din Marea Britanie, Alesha Dixon - o personalitate britanică de televiziune şi cântăreaţă, Julia Sanina de la trupa rock ucraineană The Hardkiss şi Hanna Waddingham - vedetă a teatrului muzical şi a televiziunii.

Cea de a 67-a ediţie a Eurovision Song Contest este organizată de Marea Britanie în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări.

România, reprezentată de Theodor Andrei cu piesa "D.G.T. (Off and On)", a ratat, joi seara, calificarea în finala concursului Eurovision 2023.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice. European Song Contest se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).