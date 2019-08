Actorul scoţian Ewan McGregor va reveni în rolul Obi-Wan Kenobi într-un serial Disney+ dedicat maestrului Jedi, informează The Guardian potrivit news.ro

Iniţial, studiourile aveau în plan realizarea unui lungmetraj dedicat personajului, însă aceasta a devenit serial programat să debuteze pe noua platformă de streaming ce va fi lansată pe 12 noiembrie.

Serialul urmează filmului „Han Solo”, dezamăgitor din punct de vedere al încasărilor şi al criticilor primite, iar în pregătire se află un alt spioff al „Star Wars”, cu Diego Luna şi Alan Tudyk în distribuţie.

Mai multe detalii despre serialul dedicat lui Obi-Wan Kenobi urmează să fie dezvăluite.

McGregor a interpretat personajul în „The Phantom Menace” (1999), „Attack of the Clones” (2002) şi „Revenge of the Sith” (2005). În plus, actorul şi-a împrumutat vocea pentru „Star Wars: The Force Awakens” (2015).

Anul acesta, McGregor - premiat cu un Glob de Aur pentru rolul din miniseria „Fargo” (2014) - va putea fi văzut în „Doctor Sleep”, continuare a „The Shining” după Stephen King.