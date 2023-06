H&M pierde din nou teren în fața gigantului Zara / Explicația - vremea rea a pus la pământ vânzările

Retailerul suedez de îmbrăcăminte Hennes & Mauritz AB (H&M) a raportat joi o creştere a vânzărilor sub aşteptări în al doilea trimestru, grupul precizând că vremea friguroasă a dus la diminuarea cererii pe pieţele importante, transmite Reuters, conform AGERPRES.

În perioada aprilie-iunie 2023, vânzările nete ale H&M au crescut cu 6% până la 57,62 miliarde de coroane (5,36 miliarde de dolari), sub estimările analiştilor care mizau pe o creştere de 7%.

"Vânzările din trimestrul al doilea au fost afectate de condiţiile meteo nefavorabile, comparativ cu perioada similară a anului trecut, de pe mai multe mari pieţe ale grupului" a precizat H&M într-un comunicat de presă.Creşterea modestă a vânzărilor riscă să agraveze o acumulare a stocurilor care afectează H&M de mai mult de şase ani, şi pune sub semnul întrebării obiectivul directorului general Helena Helmersson de a dubla vânzările până în 2030.Comparativ, rivalul Zara, a fost mai puţin afectat de evoluţiile meteo nefavorabile. Grupul spaniol a raportat săptămâna trecută o creştere de 13% a vânzărilor în perioada februarie-aprilie şi un avans de 16% în luna mai.Grupul suedez Hennes & Mauritz are şapte branduri: H&M, COS & Other Stories, Monki, Weekday, Arket şi H&M Home. Primele magazine H&M din România au fost inaugurate în primăvara anului 2011. Compania H&M (Hennes & Mauritz) a fost înfiinţată în 1947, în Vasterls, Suedia.