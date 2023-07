Explicație incredibilă dată de Marius Nistor, după ce jumătate din profesorii de la Titularizare au luat sub 7: Salariile sunt de vină

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor „Spiru Haret”, Marius Nistor, consideră că rezultatele examenului de titularizare arată, pe de o parte, că acesta este un examen „corect”, iar pe de altă parte faptul că peste jumătate dintre candidaţi nu au obţinut note peste 7 indică faptul că cei mai bine pregătiţi dintre absolvenţi nu sunt atraşi de cariera didactică, din cauza salarizării.

„Sistemul nu mai este atractiv nici pentru cei care lucrează în momentul de faţă în domeniu, sunt mulţi colegi care părăsesc sistemul”, adaugă liderul sindical.

Întrebat ce părere are despre rezultatele examenului de titularizare din acest an, care arată că peste jumătate dintre candidaţi au obţinut note sub 7, preşedintele Federaţiei Sindicatelor „Spiru Haret”, Marius Nistor, a răspuns că rezultatele arată că „este un concurs foarte corect”.

„Există o selecţie foarte riguroasă vizavi de titularizarea în sistemul de învăţământ preuniversitar, iar, pe de altă parte, un semnal de alarmă că cei mai bine pregătiţi studenţi, şi nu numai, nu se orientează către sistemul de învăţământ. Ştiţi foarte bine că, din toate datele, tinerii îşi doresc în momentul de faţă să aibă o salarizare decentă. Atâta vreme cât salarizarea este sub orice critică - chiar dacă în momentul de faţă au apărut modificări, există o posibilitate ca prin noua lege a salarizării această problemă să fie rezolvată, dar nu va fi rezolvată imediat - atâta vreme cât nu va exista o salarizare motivantă, categoric sistemul nu va fi atractiv. Sistemul nu mai este atractiv nici pentru cei care lucrează în momentul de faţă în domeniu, sunt mulţi colegi care părăsesc sistemul. A dispărut orice fel de motivaţie: şi profesională, şi din punct de vedere salarial”, a declarat Marius Nistor, marţi, pentru News.ro.

Acesta a precizat că, prin aducerea salariilor profesorilor la un nivel care să îi atragă pe tinerii absolvenţi cu rezultate bune, sunt create premisele pentru ceea ce se va întâmpla în sistemul de educaţie peste patru-cinci ani.

„Trebuie selectaţi cei care într-adevăr au vocaţie să lucreze în sistemul de învăţământ, pentru că sistemul de învăţământ a fost un sistem elitist. Or, ceea ce s-a distrus în peste 30 de ani, abia acum începi să corectezi”, a adăugat Marius Nistor.

Mai mult de jumătate dintre candidaţii la examenul de titularizare pentru ocuparea unor posturi didactice în învăţământul preuniversitar au obţinut note sub 7, iar o treime dintre ei au note între 5 şi 7, în timp ce 127 au obţinut nota 10, relevă rezultatele examenului de titularizare, anunţate marţi de Ministerul Educaţiei. De asemenea, 26 de candidaţi au fost eliminiaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.