Explicațiile lui Putin pentru declanșarea războiului: Nu noi am dat o lovitură de stat în Ucraina, ei au început-o

Scopul Rusiei este să unească poporul rus, Moscova căutând întotdeauna să rezolve toate disputele în mod pașnic, a declarat, duminică, președintele rus, Vladimir Putin, la postul de televiziune "Rossia-1", într-un interviu acordat emisiunii "Moscova. Kremlin. Putin". Liderul rus a amintit că Rusia încă din 2014 a încercat să rezolve pașnic situația din Ucraina, notează RADOR.

"Ne-am străduit întotdeauna să ne asigurăm că toate disputele care apar să fie rezolvate prin mijloace pașnice, prin negocieri. Dar, din păcate, cealaltă parte, opusă, a acţionat diferit, a început, așa cum am spus de multe ori, știm cu toții acest lucru, să desfășoare acolo acțiuni dure cu caracter militar" - a amintit șeful statului rus, în interviul acordat jurnalistului Pavel Zarubin. "Într-un fel sau altul, am fost nevoiți să ne apărăm oamenii care trăiesc în aceste teritorii, a trebuit să susținem alegerea crimeenilor, căci totul a început aşa, totul a început cu asta! Nu noi am dat o lovitură de stat în Ucraina, ei au început-o" - a adăugat Putin. Potrivit afirmaţiilor acestuia, "de fapt, totul se bazează pe politica adversarilor noștri geopolitici, menită să despartă Rusia, Rusia istorică". "Dezbină şi stăpâneşte" - asta au încercat ei mereu să facă, încearcă să o facă şi acum, dar scopul nostru este altul - să unim poporul rus" - a conchis președintele Vladimir Putin.