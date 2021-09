Expoziţie de documente şi fotografii inedite despre istoria Festivalului 'Enescu' şi viaţa compozitorului, vernisată la Sala Palatului

Expoziţia "Enescu. Geniul şi Festivalul. Chipuri de Iubire", care prezintă momente din viaţa marelui compozitor şi din istoria Festivalului 'Enescu', prin fotografii şi documente inedite, dintre care unele expuse în premieră, va fi vernisată, joi, la Sala Palatului, potrivit agerpres.ro.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor Festivalului 'Enescu', imaginile au fost selecţionate din peste 230 de fotografii din arhiva ARTEXIM şi peste 50 de scanări ale unor documente relevante puse la dispoziţia Festivalului de Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe şi Arhiva Muzeului Naţional 'George Enescu'.

Un proiect original al Festivalului 'Enescu', expoziţia a fost realizată cu sprijinul celor patru fotografi oficiali ai evenimentului: Andrada Pavel, Cătălina Filip, Andrei Gândac şi Alex Damian.

Întregul material documentar cercetat în vederea expoziţiei a fost încredinţat şi regizoarei Carmen Lidia Vidu, pentru realizarea proiecţiei multimedia a operei Te Deum, compusă de faimosul tenor, compozitor şi dirijor Jose Cura. Lucrarea este dedicată aniversării celei de-a 25-a ediţii a Festivalului 'Enescu' şi va fi prezentată, duminică, în premieră mondială, de Philharmonia London şi Jose Cura la Sala Palatului.

La vernisaj, care va avea loc în pauza concertului Orchestrei Teatrului Scala din Milano, vor lua parte directorul Arhivei Diplomatice a MAE, Doru Liciu, Monica Joiţa, diplomatul care a descoperit o serie de fonduri arhivistice necunoscute despre George Enescu, precum şi cei patru fotografi.

Scala din Milano, Orchestra de Cameră Lausanne şi Corul Regal împreună cu Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Braşov oferă, joi, programele artistice ale zilei pe trei scene ale Festivalului: Sala Palatului, Ateneul şi, respectiv, Sala Radio.

Programul interpretat pe scena Sălii Palatului de Orchestra Teatrului Scala din Milano, sub bagheta lui Andres Orozco-Estrada, director muzical al Orchestrei Simfonice din Viena, începând cu ora 19,30, este dedicat în întregime lui Dvorak şi cuprinde Concertul în si minor pentru Violoncel şi Orchestră, op. 104 şi Simfonia nr. 9 în mi minor op. 95, Din lumea nouă.

Orchestra de Cameră din Lausanne, dirijată de de Joshua Weilerstein, cu Cristian Budu la vioară, prezintă, la Ateneul Român, Simfonia nr. 31 în Re major K.297/300a de Mozart, urmată de Concertul pentru Pian şi Orchestră în la minor op. 54 de Schumann. Cea de-a doua parte a concertului surprinde cu o lucrare modernă, semnată de George Benjamin - Canon şi Fugă, iar înspre final, Orchestra revine la clasicismul vienez, cu audiţia Simfoniei nr. 82 în Do major Hob. I:82 Ursul, de Haydn.

La Sala Radio, Corul Regal şi Orchestra Simfonică a Filarmonicii din Braşov susţin un concert dedicat Regelui Mihai, în anul în care ar fi împlinit 100 de ani. Programul cuprinde şi două premiere: o lucrare de Henry Purcell, interpretată în premieră, Odă pentru ziua de naştere a Reginei Maria Z 323, "Come Ye Sons of Art" şi Oda pentru ziua de naştere a Reginei Ana HWV 74, "Ethernal source of light divine", semnată de Georg Friedrich Handel. Soprana Irina Iordăchescu va interpreta "Rugăciunea Reginei Maria pentru cei căzuţi", din Oratoriul Câmpuri de maci, compus de Livia Teodorescu-Ciocănea. În încheierea concertului, soprana Daniela Bucşan, mezzosoprana Alina Silvia Dragnea şi basul Iustinian Zetea vor interpreta Marşul Încoronării de Ceaikovski.