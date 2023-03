Fabrizio Romano a aruncat bomba în miez de noapte: Bayern și-a dat afară antrenorul. Deja s-au înțeles cu înlocuitorul acestuia

Conform acelorași surse, Bayern Munchen deja s-a înțeles cu Thomas Tuchel pentru a-l înlocui pe Nagelsmann. Tuchel este fostul antrenor al rivalei Borussia Dortmund și fost câștigător de Uefa Champions League cu Chelsea.

La Chelsea, Tuchel a fost numit în timpul sezonului și a câștigat Uefa Champions League.

”Thomas Tuchel va deveni noul antrenor al lui Bayern Munchen. Cele două părți au ajuns la un acord total. A acceptat deja postul. Contractul a fost acceptat. Documentele vor fi pregătite în această seară”, a scris Fabrizio Romano pe Twitter.

Demiterea lui Nagelsmann vine într-un moment ciudat. Bayern tocmai a trecut de PSG în optimile Champions League și urmează să dea piept cu Manchester City.

În campionat, Bayern este pe locul secund, în spatele rivalei Borussia Dortmund. Pentru Thomas Tuchel, primul meci va fi tocmai la Dortmund, pe ”Signal Iduna Park”.

Acesta ar putea fi meciul care va decide soarta titlului în Bundesliga. Bayern Munchen și Borussia Dortmund sunt despărțite de doar un punct în clasament, cu 9 etape înainte de final, iar etapa viitoare au meci direct.

???? Exclusive news confirmed: Thomas Tuchel becomes new FC Bayern head coach, full agreement in place. He has already accepted the job. #FCBayern Contract agreed, documents are being prepared tonight. pic.twitter.com/HFnOSwoU1m

???? Exclusive news confirmed: Julian Nagelsmann is set to be sacked with an immediate effect as FC Bayern coach. #FCBayern



News revealed earlier tonight now being confirmed by club sources too. pic.twitter.com/VcWEJPXQcY