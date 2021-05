Falsul medic Matteo Politi, pierde procesul intentat Poliției Române

Supărat pe polițiști, din cauza unei sancțiuni contravenționale, „maestrul” Politi i-a dat pe aceștia în judecată, susținând că ar fi fost amendat pe nedrept. Întrucât nu a găsit niciun motiv să anuleze amenda, instanța a respins cererea italianului escroc: „Anulează cererea de chemare în judecată având obiect plângere contravenţională formulată de contestatorul Politi Matteo. Cu drept de cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare”. Nemulțumit de decizia magistraților, italianul a contestat decizia, iar zilele trecute i-a venit vestea cea mare: „Respinge cererea de reexaminare ca neîntemeiată. Definitivă”.

Anul trecut, Matteo Politi a fost dat în judecată chiar de avocatul său, care l-a acuzat că i-a tras țeapă cu banii. Așa că apărătorul a decis să îl execute silit. „Declină competenţa de soluţionare a cererii formulate de petentul B.E.J.A. Sterca şi Sandu, privind pe creditorul Cabinet Individual de Avocat Murariu Răzvan Constantin şi pe debitorul Politi Matteo, având ca obiect încuviinţare executare silită, în favoarea Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti. Fără cale de atac”, a decis instanța.

După ce a stat o perioadă în spatele gratiilor, fiind acuzat că s-a dat drept medic și a operat ilegal mai mulți pacienți, Matteo Politi a decis să iasă în public, să-și spună propria variantă și să se apere. „Eu am studii, dar diplomele mele nu au fost obținute aici. Nu am 8 clase, cum s-a spus. Am venit în România să profesez că medic și am făcut asta. Sunt lucruri pe care trebuie să le spun. Am fost amenințat, șantajat de oameni cu legături în lumea interlopă. Sunt oameni care mi-au spus că mă lasă să operez în clinicile lor dacă le dau procent din tariful meu. A venit momentul să știe toată lumea cine sunt și să demonstrez totul”, a susţinut italianul, conform spynews.ro