Fărașul, mătura sau prazul,intrumente cu care un naist din Gorj vrea să intre în Cartea Recordurilor

Ştefan Popescu, un profesor de nai al Școlii Populare de Artă din Târgu-Jiu, vrea să intre în Cartea Recordurilor, după ce a învățat să cânte la 41 de instrumente și la alte obiecte, ultima reprezentanție fiind la matură, făraș și praz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Profesor doctor de instrumente populare aerofone, Ștefan Popescu transformă aproape orice obiect în „instrument muzical”. Artistul afirmă că ştie să cânte la 41 de instrumente şi „pseudoinstrumente”, precum lingură, nucă, solniţă, țelină, banană, ulcior, sticlă, ultimele descoperiri fiind fărașul, mătura și prazul.

La finalul unei nunți, acesta a observat o femeie care făcea curat în restaurant și s-a gândit că mătura și fărașul pot avea și o altă utilitate.

„Aș vrea să intru în Cartea Recordurilor. Am ajuns la 41, cele mai multe din lume la ora actuală, am 11 instrumente și 30 de pseudoinstrumente. Ca instrumente: nai, fluier, caval, tilincă, trâmbă, cimpoi, taragot, clarinet, saxofon, flaut, ocarină. Pseudoinstrumentele pe care le-am creat eu: paie, sticlă, tâlv, digifonf, cănuță, melc, unghiile de la mână, pumnul, putinei, pară, castravete, banană, cartof, ridiche, morcov, varză, cuc, pipă, seringă, ulcior, ciomag, ploscă, țelină, nucă, lingură, solniță, frunză, praz, mătură și făraș. Ultimele creații sunt prazul, mătura, fărașul”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, artistul Ștefan Popescu.

Artistul a povestit cum i-a venit ideea de a cânta la alteceva decât la instrumentele muzicale și afirmă că fiecare legumă, de exemplu, „are o altă tonalitate”, cum și o mătură sau un făraș sună într-un anumit fel.

„Cum mi-a venit ideea? Mergând la diferite nunți, botezuri și evenimente, m-am uitat așa, o femeie de serviciu la restaurant mătura, era cu un făraș și cu o mătură, m-am gândit《ia să văd, nu pot să cânt?》. Desfac coada de la făraș, că are o gaură acolo și cânt fără să fac altceva, direct pe gaura aceea. Nu are asemănare. E o tonalitate diferită. Ca și prazul. Seamănă prazul cu un fel de sticlă. Fac gaură în praz, cu un burghiu, ca și la morcov, dar nu seamănă tonalitatea la unele cu altele. Că eu cânt cu orchestra, nu cânt singur. Cânt acordat", povestește artistul.

Ștefan Popescu este profesor de nai, fluier, caval și cimpoi la Școala Populară de Artă din Târgu-Jiu.

„Eu cred că nimeni nu cântă ca mine. La instrumente da, de exemplu la nai, fluier, caval, cimpoi, taragot, saxofon. Să cânte cu 11 nu sunt mulți, foarte puțini, iar la pseudoinstrumente sunt unic în lume”, afirmă Ștefan Popescu.

Fiul său, Ciprian Popescu, i-a moștenit talentul și este și el profesor de nai, de 21 de ani, în timp ce tatăl său predă din anul 1975. Anul viitor, Ștefan Popescu speră să intre în Cartea Recordurilor, urmând să aibă loc și un festival în comuna Bustuchin, județul Gorj, la care va fi invitat artistul Gheorghe Zamfir.

„Eu am fost întemeietorul, cel care a înființat clasa de nai și de fluier în județul Gorj, la Școala Populară. Am scos foarte mulți naiști și fluierași care sunt profesioniști. Unii sunt și profesori, cum e Pasăre Dumitru de la Liceul de Muzică. Mulți au ieșit instructori pe fluier și pe nai. Cred că sunt peste 500-600 de fluierași și naiști. Prin mâna mea cred că au trecut mii. Mai am șase luni și fac o vârstă onorabilă, 70 de ani. Aș vrea la anul să intru în Cartea Recordurilor, în mai. Sunt cetățean de onoare la Bustuchin, mi-a promis domnul primar că vrea să facă festivalul《Ștefan Popescu》, unde eu vreau neapărat să-l contactez pe marele, regele naiului Gheorghe Zamfir", a încheiat Ștefan Popescu.

Timp de 12 ani, artostul Ștefan Popescu a fost directorul adjunct al Școlii Populare de Artă. Printre elevii săi se află acum și un profesor de istorie în vârstă de 57 de ani, din Călărași, care ia lecții la caval, cimpoi și nai. Totodată, Ștefan Popescu a creat sute de naiuri din bambus.