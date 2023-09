Farmacistul Șonea încerca să `penetreze` masiv piața bucureșteană a drogurilor de mare risc:`Era ideea dacă merge afacerea în continuare şi o lăsăm să meargă..`

O înregistrare ambientală a unei discuții purtate între unul dintre colaboratorii DIICOT și farmacistul Șonea devoalează intențiile de viitor ale acestuia respectiv de a crea „o afacere„ din furnizarea de medicamente drog de la societatea comercială la care era angajat.

Astfel, pe parcursul discuție transcrise de anchetatorii DIICOT la dosarul prin care au cerut arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile, Șonea devoalează unele metode prin care reușește scoaterea medicamentelor-drog din societate dar și faptul că ar vrea să intre masiv ca furnizor ale acestor substanțe interzise de legislația românească.

De pe „sârmă„...

„COLABORATOR: Hello, hello, hello… Vino pe partea astalaltă că nu te…

COSTI: Eu am intrat așa pe covorul tău…

COLABORATOR: Stai relax, stai așa că asta doare…Dar ce faci? Eu încă nu am murit în cazul în care te gândeai şi vroiai să mor, eu nu…

COSTI: Ceva, ceva ai lipsit…

COLABORATOR: Nu vrei, nu ar vrea nimeni să…Bine că sunt cât de cât sănătos şi sper să mă mențin așa, nu îsi mai fac efectul nici alea ale mele.

COSTI: Cu toate astea nu arăți rău așa la față.

COLABORATOR: Știi ce m-a salvat? Alea şi ce’’ trivialitati’’ mi-a băgat acolo, perfuziile, am slăbit 9 kg…sunt beton, sunt fit acum.

COSTI: De la o vârstă încolo tot ce slăbești , e bine…eu oricum am, pe fugă chestii, am parcat în fața garajului omului, dar am numărul în…

COLABORATOR: Fii atent, vreau să îl suni pe ăla, eu când a venit ambulanța şi m-a luat, el știe o fază, dacă se întâmplă ceva ai numărul de telefon.

COSTI: Mi-ai zis.

COLABORATOR: Dar faza, eu nu am apucat să notez cantităţile, nu am cantitate aproximativ.

COSTI: La ce era atunci?

COLABORATOR: Nu, cred ca în mare nu stiu cantitățile, era Lunaldin de 200 şi

MORFINĂ fiole… Eu ce am apucat să deschid…

COSTI: Stai așa că erau cumva mai mult dacă merg, nu erau baza, baza erau astelalte.

COLABORATOR: Era Lunaldin de 200, știu sigur.

COSTI: Şi tu ‘’neinteligibil’’…

COLABORATOR: Pai da, dar eu dacă îl sun, spune-mi şi mie cam ce cantitate era, eu nu pot sa fiu total, cu aproximație, eu la ce m-am gandit eu, gândindu-mă la cutia de morfină, undeva pe la 60 cutii cred că încăpeau acolo, dar nu știu la Lunaldin.

COSTI: Cred că a fost, aveai tu un stoc tampon de vreo 20 de, dar nu mai știu concentrația”, discutau cei doi.

Stoc tampon de Lunaldin

„COLABORATOR: Stocul tampon la Lunaldin era de 200, asta știu sigur.

COSTI: Eu știu că la ăla, eu ti-am adus o perioada „neinteligibil”, cam așa estimez eu.

COLABORATOR: Fază, după ce le-o dus, am aflat pe alte surse, eu nu l-am sunat încă pe el, pentru că voiam prima oară să vorbesc cu tine…

COSTI: Că era ok ?

COLABORATOR: Am aflat acum, ca de fapt, acum pe piață este acesta dar eu nu voiam să îl sun până nu vorbeam cu tine ce cantitate ca să știu…

COSTI: Eu ți-am pus destul de multe, pentru că eu nu am știut perioada asta, tu nefolosind telefonul dacă e o problemă mai mare.

COLABORATOR: Dacă mi le-ai şi găsi, ar fi ideal.

COSTI: Eu nu știu perioada asta, ce să fac, să strâng, să nu strâng, am strâns ceva dar la un minim necesar oricum s-a mai adunat ca să pornim la drum.

COLABORATOR: Eu nu cred că pot să îți dau înapoi ambalajele de atunci, garantat nu am cum.

COSTI: La astea nu îmi trebuie pentru că am încercat să mă ancorez să îmi rezolv toate lucrurile dar sunt fără nevoia de a recupera ceva, tu vezi ce mai poate merge”, mai discutau cei doi.

„Abonament„ lunar „la furnizor„....

„COLABORATOR: Eu cred, la ce informații am, cât am putut să aflu şi eu, cred că acum e acesta, fentanilul, ăsta de 200, de 300.

COSTI: De 200 „neinteligibil” multe așa, am strâns de 400 gândindu-mă că iei cumva…asta este rânduiala de zi, abonamentul…2 de 200 şi ar mai fi…

COLABORATOR: Mă gândeam la o chestie, o să fac tot posibilul să îți dau toți banii, de ce-o fost atunci…ai nevoie de ceva bani? Că eu am ceva bani strânsi dar ne, ne…

COSTI: Sincer nu acum, nu ăsta a fost scopul vizitei acum.

COLABORATOR: Stiu, dar eu îți spun suplimentar…

COSTI: Era idea dacă merge afacerea în conţinuare şi o lăsăm să meargă, acum Doamne ferește sincer…

COLABORATOR: Nu, fii atent…Eu am niște bani pusi deoparte care erau în casă exact pentru chestia asta, întelegi?

COSTI: Lasă-i ca să fie tampon mai bine, nu?

COLABORATOR: Nu, că am, am şi ălalalt deci ăia sunt pe plus…Așa m-am gândit eu, să ți-i dau pe ăia şi să scad din ce zice ăsta cantitate…

COSTI: Pentru că e ceva…ținând cont de toate…

COLABORATORUL .... îi spune colaboratorului cu identitate protejată-....- nume de cod să îi aducă niște bani din altă încăpere.

COSTI: Ce faci, tu știi…cu el am mai vorbit, am mai comandat din Austria ‘’neinteligibil’’….

COLABORATOR: Păi care-i faza, i-am spus lui prin mama, că mamei îi spuneam de Andrei că nu te știe, îi spuneam păstrează legătura cu ăștia până am plecat, că aici a fost scandalul cu plecatul la Cluj, că m-au transportat de aici la Cluj…Eu am banii care erau pusi deoparte, eu nu amestesc, eu ce fac pun deoparte şi nu știu ce, ăștia ți-i scad din ce informații îmi dau ei cât stoc, dar nu poți să îmi spui…

COLABORATORUL ....a primit banii de la colaboratorul cu identitate protejată- ....- nume de cod şi începe să îi numere, după care îi înmânează lui COSTI.

COLABORATOR: Nu poti să îmi spui, nu poti să îți dai cu aproximație cam cât, nu vreau să mă ia din oală, deci știu că era…

COSTI: Tu zici că pe asta ar fi modul de lucru acuma?

COLABORATOR: Da.

COSTI: Nu pe ăsta?

COLABORATOR: Nu, pe fentanyl cică pe fentanyl…Bine, eu când am auzit în capul meu că veştile sunt bune…

COSTI: Fusesem cu ochii tot pe ăla…

COLABORATOR: Da, dar știi care e faza? Știi că îti spusesem că nu mai venise de ceva timp…

COSTI: Şi plus că fusese ăla de a plecat în străinătate.

COLABORATOR: Da şi am pierdut abonamentul, ăsta era abonamentul bun…

COSTI: Am mai adus aici ‘’neinteligibil’’.

COLABORATOR: Da, lasă-l că o să încerc şi pe ăsta să îl dau..”, se mai arată în dosarul de la instanță.

„Afacere„ prosperă pusă pe butuci de Tribunal

Un judecător de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a admis, vineri, propunerea arestării preventive a DIICOT în cazul lui Constantin Șonea, angajatul societății deținătoare a lanțului farmaceutic Catena, care furniza droguri de mare risc dealerilor bucureșteni de droguri.

Decizia în cazul acestuia nu este definitivă și poate fi contestată, caz în care dosarul va ajunge la Curtea de Apel București.

DIICOT a documentat timp de peste 9 luni activitățile de furnizare de droguri de mare risc pe piața bucureșteană a farmacistului societății Fildas, deținătoarea lanțului farmaceutic Catena, Constantin Șonea, vreme în care a introdus colaboratori sub acoperire și colaboratori cu identitate reală, a făcut expertize toxicologice și a ascultat numeroase persoane pentru a lămuri harta relațională, de furnizare și traseele acestor droguri.

Anchetatorii DIICOT arată în dosarul de la Tribunalul București prin care cer arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Constantin Șonea că urmărirea penală a situației acestuia a început din 2 februarie, după înregistrarea denunțului altui posesor de droguri de mare risc.

Denunțul viza faptul că „numitul „Șonea Constantin” zis Costy,angajat al SC Fildas Traning SRL, se ocupă cu traficul de droguri de mare risc pe raza municipiului București,respectiv Morfină,Lunaldin,Sevredol,Xanax şi Fentanyl ,pe care le procură din cadrul societății comerciale unde lucrează”.

Sub lupa poliției judiciare

„Prin ordonanţa din ..., s-a dispus delegarea lucrătorilor de poliţie din cadrul IGPR-Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate București, Serviciul Antidrog, pentru efectuarea investigaţiilor necesare cauzei.

Prin referatul din data de ..., organele de politie din cadrul I.G.P.R., Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciul Antidrog,au propus:

1.Autorizarea introducerii în cauză a investigatorului sub acoperire: ...-nume de cod, născut la.... ..... ..... ,pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu prevederile art. 138 şi 148 din Codul de Procedură Penală;

2. Autorizarea introducerii în cauză a colaboratorului cu identitate protejată ...-nume de cod,născut la ..... ..... ... ., pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu prevederile art. 138 şi 148 din Codul de Procedură Penală;

3. Autorizarea introducerii în cauză a colaboratorului cu identitate reală... .... ..... .... pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu prevederile art. 138 şi 148 din Codul de Procedură Penală;

4. Autorizarea obținerii de către investigatorul sub acoperire ..... - nume de cod, precum şi de colaboratorii ......-nume de cod şi ......, de date şi informații privind membrii grupării infracționale din care face parte numitul Șonea Constantin zis „Costy”, activitatea infracțională desfășurată de către acesta, precum şi purtarea de discuții cu numitul Șonea Constantin zis „Costy” şi alte persoane din anturajul său, referitoare la traficul de droguri de risc şi mare risc.

Prin ordonanța din data de 17.08.2023,s-a dispus:

1.Autorizarea introducerii în cauză a investigatorului sub acoperire: .....-nume de cod, născut la data de 19.05.1980 în Bucureşti, domiciliat în mun. Bucureşti, str.Masina de Pâine nr.5, sector 6 ,pentru o perioadă de 60 de zile, în conformitate cu prevederile art. 138 şi 148 din Codul de Procedură Penală;”, se arată în dosarul de la instanță.

Totodată se arată că cei trei colaboratori au avut și sarcina da a „obține informații şi mijloace de probă, în legătură cu săvârsirea infracțiunii de trafic de droguri de către membrii grupării infracționale”, „să poarte discuții cu persoanele implicate în prezenta cauză„, „să cumpere de la persoanele implicate sau de la persoane intermediare, respectiv să primească, să dețină şi să transporte cantitatea de până la 1 kg de droguri„, să efectueze interceptarea şi înregistrarea audio/video a persoanelor implicate, în mediul ambiental„, „să se infiltreze, prin utilizarea de mijloace specifice, în mediul infracțional cercetat în prezenta cauză, pentru obținerea de informaţii sau mijloace de probă, în condiţiile prevăzute de lege, în legătură cu săvârsirea infracţiunii de trafic de droguri de risc şi mare risc de numitul Șonea Constantin zis „Costy”, precum şi de către persoanele aflate în legătură infracțională cu acesta, precum şi să obțină date care să permită identificarea tuturor persoanelor implicate în comiterea faptelor care formează obiectul acestui dosar„, „să se implice, cu respectarea dispozițiilor art. 101 alin. 3 C.p.p., în acţiunile întreprinse de Șonea Constantin zis „Costy”, şi de către persoanele aflate în legătură infracțională cu acesta, în condițiile cadrului judiciar de investigație care face obiectul acestui dosar, creând aparența asigurării unei oportunităţi normale făptuitorilor de comitere a faptelor investigate, în conformitate cu rezoluţia infracţională deja luată de către aceștia„, să cumpere, cu respectarea art. 101 alin. 3 din Codul de procedură penală, de la Șonea Constantin zis „Costy”, şi persoanele aflate în legătură infracțională cu acesta, şi, respectiv, să primească, să dețină sau să transporte, cantitatea de pana la 1 kg cocaină, precum şi de alte droguri de mare risc pe care sus numitul le-ar putea trafica„, „să efectueze, cu sprijinul tehnic al ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Directiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitatea Organizată şi Terorism sau al Direcției Operațiuni Speciale, interceptarea şi înregistrarea audio sau audio-video, a convorbirilor pe care le vor purta în mediul ambiental cu Șonea Constantin zis „Costy”, şi cu persoanele aflate în legătură infracțională cu acesta„, „să deţină şi să folosească documente care să le permită îndeplinirea, potrivit identităţii atribuite sub acoperire, a activităţilor pentru care sunt autorizați prin prezenta ordonanţă.

S-au întors cu tolba plină....de informații...și droguri

„Din procesul verbal întocmit de organele de poliție delegate în cauză la data de ...., a rezultat că numitul Șonea Constantin zis „Costy”, pentru desfășurarea activităților infracționale, folosește postul telefonic,cu numărul de apel .....

De asemenea, din investigații, coroborate cu datele obținute din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză, a rezultat faptul că numitul Șonea Constantin locuiește fără forme legale, împreună cu concubina sa, ....

La data de 21.08.2023 , sub supravegherea investigatorului sub acoperire cu numele de cod „ ...,colaboratorii cu identitate reală.....şi colaboratorul cu numele de cod ...., s-au întâlnit în jurul orei 11.40, în zona str.Icoanei nr.110, cu numitul Șonea Constantin zis „Costy” şi au cumpărat de la acesta un număr de 380 pastile de Fentanyl, concentrație 200 mg, ambalate în 38 de cutii inscripționate Lunaldin, 20 comprimate de 400 mg ce conțin Fentanyl,ambalate în două cutii inscripționate Lunaldin ,precum şi 109 comprimate ce conțin Oxycodonă,ambalate în două cutii inscripționate Oxidolor, pentru suma de 1000 lei.

Cutiile cu pastile ce conțineau 380 pastile de Fentanyl, concentrație 200 mg, 20 comprimate de 400 mg ce conțin Fentanyl,precum şi 109 comprimate Oxycodonă , au fost introduse într-o pungă de plastic, sigilată cu sigiliul MAI .....”, se mai arată în actele din dosarul ajuns la instanță.

Testele toxicologice efectuate asupra comprimatelor și substanțelor achiziționate în cadrul procedurilor judiciare au avut rezultat pozitiv, aceste aerau droguri de mare risc, respectiv:

„a rezultat că probele înaintate în cauză sunt constituite din:

- proba nr. 1: 380 (treisuteoptzeci) comprimate care conțin ca substanță activă Fentanil;

- proba nr. 2: 20 (douăzeci) comprimate conţin ca substanţă activă Fentanyl;

- proba nr. 3: 109 (o sută nouă) comprimate conţin ca substanţă activă Oxycodone;

Fentanyl (l-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine) şi Oxycodone (14-hydroxydihydrocodeinone) fac parte din Tabelul-Anexă nr. II din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare”, se mai arată în dosarul farmacistului Șonea.