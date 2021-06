FC Rapid a sărbătorit alături de foştii jucători împlinirea a 98 de ani de la înfiinţare

Clubul Rapid a sărbătorit, vineri, 98 de ani de la înfiinţare printr-un eveniment la care au participat numeroşi foşti fotbalişti din generaţii diferite ale grupării giuleştene, aceştia făcând un tur prin Gara de Nord.

Însoţiţi de preşedintele clubului, Daniel Niculae, foştii jucători au vizitat linia a 14-a de la Gara de Nord, acolo unde se află un imobil în care echipa intra în cantonament până în anii '90. Foştii fotbalişti şi-au adus aminte de zilele petrecute practic pe peronul gării, s-au fotografiat şi au cântat imnul Rapidului.

Evenimentul de la Gara de Nord s-a încheiat cu o vizită la Salonul Regal, foştii fotbalişti plecând spre Aqua City, locul unde a fost organizată petrecerea, cu noul autocar al clubului Rapid, informează Agerpres.

De la Gara de Nord, invitaţii clubului au trecut şi prin faţa noului Stadion Giuleşti pe care însă nu l-au putut vizita. Constructorul nu a permis intrarea foştilor jucători pe arenă deoarece lucrările încă nu sunt finalizate.

Printre foştii fotbalişti prezenţi la eveniment s-au numărat Ion Manu, Florin Motroc, Vasile Caciureac, Daniel Niculae, Mugur Bolohan, Ion Goanţă, Daniel Chiriţă, Florin Constantinovici, Viorel Kraus, Marian Rada, Ionuţ Voicu, Cristian Rontea, Rodin Voinea, Adrian Matei, Ion Ionescu, Ştefan Popa, Octavian Niţă, Bratu Pârvu, Nicolae Paraschiv, Ionel Popescu, Ion Ispas şi Ion Craiu.

Preşedintele FC Rapid, Daniel Niculae, le-a urat La Mulţi Ani tuturor rapidiştilor, precizând că regretă că nu a reuşit să obţină din partea constructorilor o zi a porţilor deschise pentru suporteri. "Din păcate nu am reuşit să organizăm azi, de ziua Rapidului, o zi a porţilor deschise pentru suporteri la noul Stadion Giuleşti. Nu s-a putut pentru că încă se lucrează acolo şi nu am reuşit să obţinem un aviz favorabil. Sper să reuşim însă să jucăm acolo cât mai curând. Eu sunt optimist şi spun că am putea fi acolo undeva în octombrie. Acum visul meu este ca în anul centenarului să reuşim eventul, ceea ce nu s-a realizat niciodată în istoria Rapidului. Până atunci însă, obiectivul nostru este menţinerea în prima ligă în actualul sezon", a menţionat Niculae.

Jucătorii din actualul lot al echipei FC Rapid nu au putut participa la eveniment, ei fiind în cantonament în Poiana Braşov acolo unde sâmbătă urmează să joace un meci amical cu Farul Constanţa.

Antrenorul formaţiei giuleştene, Mihai Iosif, a transmis un mesaj prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului: "Sunt 98 de ani încărcaţi de istorie, de tradiţie, de pasiune, de bucurii şi decepţii. Sunt 98 de ani în care Rapid a trăit fel de fel de momente. Mă bucur că la aniversarea aceasta Rapid este în Liga I şi că are un stadion nou. Sperăm ca la centenar să fim şi campioni. Însă noi, toţi rapidiştii, vom fi întotdeauna campionii acestui club. La Mulţi Ani, Rapid! La Mulţi Ani, rapidişti!"

Suporterii giuleşteni au sărbătorit aniversarea clubului cu un spectacol de artificii în noaptea de joi spre vineri, iar ulterior au afişat un banner pe Podul Grant inscripţionat cu mesajul: "La Mulţi Ani, Rapid!"