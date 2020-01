Felix Rache pulverizează PSD și PNL: 'Nici proștii nu mai sunt ce au fost'

Liderul Pro România Buzău, Felix Rache, spune că atunci când se uită la PSD constată că „nici proștii nu mai sunt ce au fost”, iar atunci când se uită la liberali se teme că „în Suedia se fac plăcuțe și cu PNL”.

„Dupa cum declara noii lideri, PSD dorește sa scape de prosti...Eu spun ca ar trebui sa scape și de hoți, ca sa facă reforma. Uitandu-ma cine a condus PSD-ul pana acum, constat ca nici prostii nu mai sunt ce au fost.

Recapitulare a cunostintelor: Victor Ponta a declarat ca PRO România susține alegerea primarilor in doua tururi! Sa nu ne numere la o eventuala moțiune de cenzura! Noi suntem stânga aceea care vrea mai multă democrație, nu mai putina. Si se pare ca noi ne-o dorim mai mult si decat PNL, care mimează ca vrea primari alesi in doua tururi.

Daca Orban, Câțu, Violeta Alexandru si Vela sunt ce are mai bun Puterea, nu trebuie sa facem nimic. Datorita lor, dupa un an de guvernare de dreapta, urmeaza sigur patru ani de guvernare de stanga. Suntem ca Fat-Frumos, crestem intr-un an, cat altii in patru. La cum guverneaza, tare mi-e ca in Suedia se fac plăcuțe si cu PNL... Suedezii sunt cei mai mari fabricanti de plăcuțe”, a scris Felix Rache pe Facebook.

Vezi si: Primul ministru care anunță DISPONIBILIZĂRI masive: '15% dintre angajați PLEACĂ!' .