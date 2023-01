Femeie agresată sexual de un bărbat care a ameninţat-o cu un cuţit

O femeie de 24 de ani a fost violată, după ce a fost ameninţată cu un cuţit de către un bărbat. Agresorul a oprit-o pe femeie pe o stradă din Petroşani şi i-a spus că o va ucide, dacă nu îl va însoţi. Bărbatul a fost arestat preventiv, potrivit news.ro.

”La data de 21 ianuarie 2023, ora 19:40, o femeie în vârstă de 24 de ani, din municipiul Petroşani, în timp ce se deplasa pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Petroşani, a fost abordată de către un bărbat, care sub ameninţarea unui cuţit şi sub ameninţarea cu moartea, a condus-o forţat pe strada Ştefan Octavian Iosif din municipiul Petroşani, unde, într-o zonă întunecată, a întreţinut cu aceasta relaţii sexuale”, a precizat IPJ Hunedoara, într-un comunicat de presă, de luni, iniţial anunţând că victima are 66 de ani.

Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Municipiului Petroşani l-au depistat şi identificat pe autorul faptei, acesta fiind un bărbat în vârstă de 40 de ani, din municipiul Petroşani. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar duminică, acesta a fost prezentat procurorului de caz cu propunerea de arestare preventivă.