Fenomen incredibil pe piața imobiliară: Chiriile din cel mai scump oraș au scăzut!

În luna decembrie 2023, comparativ cu decembrie 2022, s-au înregistrat cu 1% mai puține interacțiuni între chiriași și cei care publică anunțuri de închiriere pe Storia - platforma de imobiliare lansată de OLX. De asemenea, comparând luna decembrie 2023 cu luna noiembrie 2023, se observă o scădere de 25% a contactărilor, respectiv a interacțiunilor dintre chiriași și proprietari/agenți imobiliari, ceea ce arată o tendință de scădere previzibilă pentru luna decembrie.

Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, au înregistrat o creștere de 20% de la un an la altul (decembrie 2023 vs. decembrie 2022), în timp ce prețurile solicitate de la o lună la alta (decembrie 2023 vs. noiembrie 2023) au stagnat relativ.

„Conform datelor noastre, în decembrie 2023 prețurile chiriilor au rămas relativ similare cu cele din luna anterioară, iar cererea de la un an la altul a stagnat. Totodată, a existat o creștere semnificativă a cererii pe segmentul vânzărilor de apartamente comparativ cu decembrie 2022, ceea ce ne arată că oamenii au reînceput să se orienteze mai mult spre piața vânzărilor, posibil influențați și de măsurile fiscale intrate în vigoare de luna aceasta”, a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.

Cum au evoluat prețurile chiriilor în București, conform datelor Storia Comparativ cu luna decembrie din 2022, în decembrie 2023 prețurile medii pentru chirii au crescut cel mai mult (+17%) la categoria apartamentelor cu trei camere, unde prețul mediu a ajuns la 748 de euro. De asemenea, prețul mediu al apartamentelor cu două camere a fost de 558 de euro în luna decembrie 2023, cu 16% mai mare față de cel din decembrie 2022.

Totodată, prețul mediu pentru închirierea garsonierelor din Capitală a crescut cu 10% comparativ cu luna decembrie 2022, ajungând la o valoare medie de 335 euro. Cei care își doresc să locuiască cu chirie în sectorul 1 al Capitalei (în continuare cel mai scump sector din București) plătesc cu 79% mai mult decât cei din sectorul 4 al Bucureștiului (cel mai ieftin sector și în luna decembrie 2023). Conform datelor, apartamentele din sectorul 1 au înregistrat cea mai mare creștere de preț comparativ cu anul trecut (+21%), urmate de apartamentele din sectoarele 2 și 5 (+20%) și de cele din sectorul 6 (+18%).

Cele mai mici creșteri de preț per sectoare s-au înregistrat în sectorul 3 (+12%) și în sectorul 4 (+7%). În decembrie 2023, chiriile medii pentru o garsonieră s-au încadrat între 300 de euro (în sectorul 5) și 420 de euro (sectorul 1). Prețurile medii de închiriere pentru apartamentele cu două camere s-au aflat între 450 de euro (sectorul 4) și 675 de euro (sectorul 1). Apartamentele cu trei camere au avut prețuri medii de închiriere cuprinse între 500 de euro (sectorul 4) și 1050 euro (sectorul 1). Cum au evoluat chiriile în alte orașe mari din țară, conform datelor Storia

La nivelul țării, în decembrie 2023, comparativ cu decembrie 2022, s-au înregistrat exclusiv creșteri ale prețului mediu solicitat pe toate categoriile de apartamente, cu o singură excepție: apartamentele de trei camere din Iași, în cazul cărora, prețul de închiriere a rămas similar cu cel de anul trecut. Cea mai mare creștere de la un an la altul, la categoria prețurilor medii de închiriere, s-a înregistrat în Oradea, unde apartamentele cu două camere au avut o creștere de 30%.

Cele mai mari creșteri de la lună la lună (decembrie 2023 vs. noiembrie 2023) au fost de 6% în Constanța (la garsoniere), Sibiu (la apartamentele cu trei camere) și în Timișoara (la garsoniere). În schimb, cele mai mari scăderi de prețuri s-au înregistrat în Brașov, la garsoniere (-6%) și în Cluj-Napoca, la apartamentele cu două camere (-5%). â

CLUJ-NAPOCA

În luna decembrie 2023 prețurile medii solicitate pentru închirierea garsonierelor și apartamentelor cu trei camere au scăzut cu 3% față de cele din luna noiembrie 2023, în timp ce prețurile pentru închirierea apartamentelor cu două camere au scăzut cu 5%. Comparativ cu luna decembrie 2022, prețurile medii ale chiriilor au crescut cu 6% în cazul garsonierelor, cu 10% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 12% pentru apartamentele cu trei camere. Astfel, în luna decembrie 2023 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a scăzut la 350 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 550 de euro, iar apartamentele cu trei camere se închiriază cu un preț mediu de 730 de euro.

IAȘI

Față de luna noiembrie 2023, prețurile medii solicitate în decembrie 2023 au rămas constante în cazul apartamentelor cu trei camere, în timp ce prețul apartamentelor cu două camere a scăzut cu 1%, iar prețul pentru închirierea garsonierelor a scăzut cu 3%. Comparativ cu luna decembrie 2022, prețurile medii solicitate în decembrie 2023 au stagnat în cazul apartamentelor cu trei camere și au crescut cu 6% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 14% în cazul garsonierelor. Astfel, în luna decembrie 2023 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 320 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 425 de euro, iar apartamentele cu trei camere se închiriază cu un preț mediu de 500 de euro.

BRAȘOV

În luna decembrie 2023, comparativ cu luna noiembrie 2023, prețurile medii solicitate pentru închiriere au scăzut cu 6% în cazul garsonierelor și cu 4% în cazul apartamentelor cu două camere, în timp ce prețul apartamentelor cu trei camere a rămas constant. Comparativ cu luna decembrie 2022, prețurile de închiriere au crescut, în medie, cu 8% pentru apartamentele de trei camere, cu 9% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 6% în cazul garsonierelor. Astfel, în luna decembrie 2023 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 302 euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 480 euro, iar cele cu trei camere se închiriază cu 599 de euro.

CONSTANȚA

În luna decembrie 2023, prețurile apartamentelor cu două și trei camere au stagnat față de luna noiembrie 2023, în timp ce prețurile pentru închirierea garsonierelor au crescut cu 6%. Comparativ cu luna decembrie 2022, prețul mediu al chiriilor a crescut cu 26% la categoria garsonierelor, cu 13% la apartamentele cu două camere și cu 9% în cazul apartamentelor cu trei camere. Astfel, în luna decembrie 2023. prețul mediu de închiriere al garsonierelor a ajuns la 340 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 450 de euro, iar cele cu trei camere se închiriază cu 600 de euro.

TIMIȘOARA

În luna decembrie 2023, prețurile apartamentelor cu două camere au stagnat față de luna noiembrie 2023, în timp ce prețurile garsonierelor au crescut cu 6%, iar prețurile apartamentelor cu trei camere au crescut cu 2%. Comparativ cu decembrie 2022, chiriile medii au fost mai ridicate în decembrie 2023 în cazul garsonierelor (+21%), dar și al apartamentelor cu două camere (+8%) și al celor cu trei camere (+15%). Astfel, în luna decembrie 2023 prețurile medii de închiriere au fost de 266 euro în cazul garsonierelor, de 400 de euro în cazul apartamentelor cu două camere și de 460 de euro în cazul apartamentelor cu trei camere.

SIBIU

In Sibiu, prețurile medii de închiriere solicitate în luna decembrie 2023 au înregistrat creșteri de 5% în cazul apartamentelor cu două camere și de 6% în cazul apartamentelor cu trei camere, iar prețurile garsonierelor au scăzut cu 1% comparativ cu luna noiembrie 2023. Față de luna decembrie 2022, prețurile medii solicitate în decembrie 2023 pentru închiriere au crescut pe toate categoriile de apartamente – cu 21% pentru garsoniere, cu 25% pentru apartamentele cu două camere și cu 18% în cazul apartamentelor cu trei camere. Astfel, în luna decembrie 2023 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 300 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 400 de euro, iar cele cu trei camere se închiriază cu 530 de euro.

ORADEA

Comparativ cu luna noiembrie 2023, prețurile medii solicitate în luna decembrie 2023 pentru închiriere au crescut în cazul apartamentelor cu două camere (+3%) și în cazul celor cu trei camere (+5%), iar în cazul garsonierelor prețurile au rămas constante. Față de luna decembrie 2022, prețurile medii solicitate au crescut cu 11% în cazul garsonierelor, cu 30% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 24% pentru apartamentele cu trei camere. Astfel, în luna decembrie 2023 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 200 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 390 de euro, iar cele cu trei camere se închiriază cu 420 de euro.

CRAIOVA

În luna decembrie 2023, comparativ cu noiembrie 2023 prețurile medii de închiriere au stagnat în cazul apartamentelor cu trei camere, dar au crescut în cazul apartamentelor cu două camere (+3%) și al garsonierelor (+4%). Față de luna decembrie 2022, prețurile medii solicitate au crescut decembrie 2023 în cazul garsonierelor (+12%), apartamentelor cu două camere (+25%) și în cazul apartamentelor cu trei camere (+13%). Astfel, în luna decembrie 2023 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 271 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 380 de euro, iar cele cu trei camere se închiriază cu 450 de euro.

ARAD Față de luna noiembrie 2023, prețurile medii solicitate în decembrie 2023 au crescut în cazul garsonierelor (+5%), în timp ce prețurile apartamentelor cu două și trei camere au stagnat. Comparativ cu luna decembrie 2022, prețurile medii solicitate în decembrie 2023 au crescut la toate categoriile de locuințe, astfel: garsoniere (+18%), apartamente cu două camere (+21%), apartamente cu trei camere (+19%). Astfel, în luna decembrie 2023 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a ajuns la 200 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 350 de euro, iar apartamentele cu trei camere se închiriază cu un preț mediu de 435 de euro. Analiza a fost realizată de Storia – platforma de imobiliare lansată de OLX, ca parte din inițiativa „Drumul inteligent spre acasă”, prin care brandul își propune să contribuie la transparentizarea informațiilor necesare tuturor cumpărătorilor, chiriașilor, proprietarilor, agenților și dezvoltatorilor, cu scopul de a-i susține să ia decizii imobiliare în cunoștință de cauză.