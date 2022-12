Figuri celebre care ne-au părăsit în acest an: Printre acestea, Regina Elisabeta (retrospectivă)

Maxi Jazz, Terry Hall, Robbie Coltrane, Olivia Newton-John, Ray Liotta, Coolio, Taylor Hawkins, Dame Deborah James, Angela Lansbury, Meat Loaf, Shane Warne, June Brown, Christine McVie, Kirstie Alley și, bineînțeles, Regina Elisabeta, se numără printre persoanele care au decedat în acest an, anunță Mediafax.

Printre cei care s-au stins din viață în ultimele 12 luni s-a numărat Regina Elisabeta a II-a, care a murit liniștită la Balmoral, în Scoția, pe 8 septembrie, la vârsta de 96 de ani - punând capăt celei mai lungi domnii din istoria Marii Britanii, scrie Sky News.

De asemenea, ne-am luat rămas bun de la artiști precum Robbie Coltrane, Olivia Newton-John, Ray Liotta, Coolio, Taylor Hawkins, Dame Deborah James, Terry Hall, solistul trupei The Specials, Maxi Jazz, starul trupei Faithless, și mulți alții.

Pe măsură ce anul se apropie de sfârșit, ne amintim de fețele celebre din lumea muzicii, filmului, televiziunii, modei, sportului, regalității și politicii care au murit din păcate în ultimele 12 luni.

Actorul și diplomatul Sidney Poiter a fost primul bărbat de culoare care a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor, primind faimoasa statuetă în 1964 pentru interpretarea sa din filmul Lilies Of The Field. Cunoscut pentru faptul că a evidențiat problemele cu care se confruntau persoanele de culoare la acea vreme, starul de la Hollywood a apărut în zeci de filme și emisiuni TV de-a lungul carierei sale, printre care In The Heat Of The Night, To Sir, With Love și Guess Who's Coming To Dinner. De asemenea, a regizat o serie de proiecte, printre care Stir Crazy, Hanky Panky și Ghost Dad. Pe lângă faptul că a fost un actor decorat, a fost și diplomat internațional, fiind ambasador al Bahamas în Japonia între 1997 și 2007 și la UNESCO între 2002 și 2007. Făcut cavaler în 1974, în 2009 a primit din partea lui Barack Obama Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din SUA. Poitier a murit la vârsta de 94 de ani, în principal din cauza unei insuficiențe cardiace, după ce a suferit și de boala Alzheimer și de cancer de prostată, potrivit certificatului său de deces. Obama l-a aomagiat pe Sidney Poiter, care „a întruchipat demnitatea și grația, dezvăluind puterea filmelor de a ne apropia”.

Pe numele său adevărat, Michael Lee Aday, interpretul cunoscut în lume sub numele de Meat Loaf a vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume de-a lungul carierei sale. De asemenea, a jucat în zeci de filme, printre care Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show, Spiceworld, Wayne's World și The 51st State. Printre hiturile lui Meat Loaf se numără Dead Ringer For Love, Paradise By The Dashboard Lights, Two Out Of Three Ain't Bad și I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That), însă albumul său de debut și piesa titulară, Bat Out Of Hell, lansat în 1977, au fost cele care l-au făcut cunoscut. Albumul rămâne unul dintre cele mai bine vândute discuri din toate timpurile (alături de Michael Jackson, AC/DC și Whitney Houston), deși nu a ajuns niciodată pe primul loc în SUA sau în Marea Britanie. Starul a murit la vârsta de 74 de ani, după ce a vorbit deschis despre luptele cu problemele de sănătate, inclusiv astmul, din ultimii ani.

Marele actor de comedie Barry Cryer a început ca actor de varietăți înainte de a scrie pentru și cu unele dintre cele mai mari nume din industria britanică. Pe parcursul unei cariere care s-a întins pe parcursul a șapte decenii, a fost prezent în multe seriale TV foarte apreciate, a fost un membru multă vreme al emisiunii radiofonice I'm Sorry I Haven't Haven't A Clue și a scris pentru o generație de comedianți britanici precum Ronnie Barker, Ronnie Corbett și Tommy Cooper, precum și pentru vedete americane, printre care Bob Hope și Richard Prior. Născut în Leeds în 1935, a primit titlul de OBE în 2001, iar în 2018 a primit un premiu pentru întreaga carieră de comediant din partea British Music Hall Society. Vedete precum Stephen Fry, Gyles Brandreth și David Baddiel s-au numărat printre cei care i-au adus un omagiu după ce a murit în spital, la vârsta de 86 de ani, înconjurat de familie.

Alte vedete și personalități care au murit în ianuarie 2021 sunt: cântărețul Ronnie Spector, regizorul Peter Bogdanovich, conservatorul și vânătorul de fosile Richard Leakey, creatorul de modă Thierry Mugler, Marilyn Bergman, laureată cu Oscar pentru versuri, comediantul Bob Saget, rapperul Wavy Navy Pooh, Dr. Legg din EastEnders, fostul director de creație al revistei Vogue, Andre Leon Talley, actorul francez Gaspard Ulliel, actorul și comediantul Louie Anderson, fosta Miss SUA Cheslie Kryst, vedeta de televiziune franceză Igor Bogdanoff, MacKenzie din Grange Hill, Miranda Fryer, copil actor în Neighbours, Gary Waldhorn, starul din Vicar Of Dibley, Kathryn Kates, vedetă din Seinfeld și Orange Is The New Black, Andy Devine, starul din Emmerdale, co-creatorul Woodstock Michael Lang, Joan Copeland, vedetă de film și de pe Broadway, muzicianul Calvin Simon de la Parliament-Funkadelic, Rosa Lee Hawkins, cântăreața trupei The Dixie Cups, actrița americană Yvette Mimieux, actorul german Hardy Kruger, actorul de voce Charlie Brown Peter Robbins.

Jamal Edwards nu era foarte cunoscut în afara industriei muzicale înainte de moartea sa, dar manifestarea de dragoste pentru antreprenor a demonstrat cât de mult a contribuit la cariera unora dintre cele mai mari vedete din Marea Britanie. Ed Sheeran, Rita Ora, Dave și Dua Lipa s-au numărat printre cei care i-au adus un omagiu YouTuberului, care a fondat platforma online de muzică urbană SBTV, care a ajutat zeci de artiști să se afirme de-a lungul anilor. El a murit în luna februarie, acasă, la vârsta de 31 de ani, după ce a consumat droguri recreaționale, mama sa, Brenda Edwards - cântăreață și membră a grupului Loose Women - avertizându-i ulterior pe ceilalți cu privire la pericolul acestora. Ea a înființat, de asemenea, Jamal Edwards Self Belief Trust, ajutând cauze bune în memoria fiului ei, iar el a devenit prima persoană care a fost onorată postum la ceremonia anuală Music Industry Trusts Award din noiembrie 2022.

Legendara cântăreață Lata Mangeshkar a fost una dintre cele mai mari vedete culturale ale Indiei, cu o carieră care s-a întins pe parcursul a opt decenii - din epoca lui Frank Sinatra până la Adele, după ce a început să cânte pe scenă la doar nouă ani. La 13 ani a jucat într-un film marathi și a avut câteva roluri mici în cinematograful hindi, dar cântatul a fost pasiunea ei. A continuat să interpreteze aproximativ 15.000 de cântece în zeci de limbi și a fost considerată vocea Bollywoodului, lucrând cu aproape toți regizorii, actorii și actrițele din industrie. Venerată cu drag ca „Regina melodiei” și „Privighetoarea Indiei”, pentru ea a avut loc o înmormântare de stat după ce a murit la vârsta de 92 de ani.

Gary Brooker a fost solistul trupei Procol Harum timp de peste cinci decenii, fiind vocea principală pe cele 13 albume ale grupului. Cel mai mare succes al trupei a fost debutul din 1967, A Whiter Shade Of Pale, care a ocupat primul loc în clasamentul britanic de single-uri timp de șase săptămâni și a fost considerat de mulți ca fiind definitoriu pentru „The Summer of Love”. În 1977, piesa a fost desemnată câștigătoare, alături de Bohemian Rhapsody a trupei Queen, drept cel mai bun single pop britanic 1952-1977 la Brits și a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2008. Cântărețul, pianistul și compozitorul făcuse un tratament împotriva cancerului înainte de a muri liniștit acasă, la vârsta de 76 de ani, au declarat colegii săi de trupă.

Printre alte vedete și personalități care au murit în februarie 2022 se numără: Mark Lanegan, solistul trupei Screaming Trees, MC-ul de tobe și bass Skibadee, actrița italiană Monica Vitti, fostul prezentator al University Challenge Bamber Gascoigne, scriitorul și satiristul politic PJ O'Rourke, Bappi Lahiri, „regele discotecii” de la Bollywood, actrița Anna Karen, actriță din On The Buses și EastEnders, Jack Smethurst, vedeta din Love Thy Neighbour, actrița din M*A*S*H Sally Kellerman.

Considerat unul dintre cei mai mari jucători de bowling din istorie, Shane Warne a debutat în 1992 împotriva Indiei, la Sydney, în ciuda faptului că a jucat doar șapte meciuri de primă clasă, Shane Warne a fost o legendă a cricketului. S-a retras din activitatea internațională de cricket în 2007, după o carieră fulminantă în care a reușit să ia 708 meciuri de test în 145 de meciuri. A câștigat Cupa Mondială de 50 de meciuri în 1999 și a reușit 293 de eliminări în 194 de meciuri internaționale de o zi între 1993 și 2004. După retragerea internațională, a continuat să joace în franciza de cricket Twenty20 până în 2013 și a lucrat ca și comentator de cricket și în diverse roluri de antrenor, inclusiv cu London Spirit în ediția inaugurală a The Hundred din 2021. „Shane Warne nu a inspirat doar o generație de cricket - a definit-o”, a declarat Daniel Andrews, premierul statului australian Victoria, după moartea sa subită la vârsta de 52 de ani.

Taylor Hawkins s-a alăturat trupei Foo Fighters în 1997, după ce anterior fusese în turneu cu cântăreața Alanis Morissette, una dintre cele mai mari vedete ale anilor '90, asumându-și sarcina destul de dificilă de a cânta la tobe în spatele maestrului toboșarului Dave Grohl. Când s-a alăturat trupei Foos tocmai terminau cel de-al doilea album, The Colour And The Shape, care include una dintre cele mai iubite piese ale lor, Everlong, când s-a alăturat. Cu Hawkins la bord, trupa a făcut tranziția de la scena rockului alternativ la un succes majoritar, devenind una dintre cele mai mari trupe rock din lume. Hawkins a fost o prezență uriașă în trupă, venind adesea în fața scenei la concertele live pentru a cânta melodii de la Queen, una dintre trupele sale preferate, în timp ce Grohl se întorcea la baghete. Moartea sa subită, la vârsta de 50 de ani, în timp ce trupa se afla în turneu în America de Sud, a șocat întreaga lume. În septembrie 2022, Foo Fighters a organizat două concerte cu vedete la Londra și Los Angeles pentru a strânge bani în scopuri caritabile în memoria „colegului lor de trupă dur, iubitul nostru frate”.

Actorul William Hurt, câștigător al premiului Oscar, a fost unul dintre cei mai importanți actori de film din anii 1980, fiind cunoscut pentru rolurile sale din Broadcast News, Body Heat și The Big Chill. A fost nominalizat de trei ori consecutiv la Premiul Oscar în timpul carierei sale, câștigând pentru filmul Kiss Of The Spider Woman din 1985, în care a jucat rolul unui bărbat homosexual care împărțea celula cu un deținut politic din Brazilia. De asemenea, a mai primit nominalizări la categoria cel mai bun actor pentru satira din 1987 despre industria știrilor Broadcast News și, cu un an înainte, pentru Children Of A Lesser God, o dramă romantică plasată într-o școală pentru surzi, iar mai târziu a primit un al patrulea premiu în 2005 pentru rolul secundar din A History Of Violence, cu Viggo Mortensen. A murit liniștit la vârsta de 71 de ani, cu familia în jurul său, a declarat fiul său, după ce fusese diagnosticat anterior cu cancer.

Tom Parker a fost unul dintre cei cinci membri ai trupei de băieți britanico-irlandeze The Wanted, cunoscută pentru hituri precum Glad You Came, All Time Low și Chasing The Sun. În octombrie 2020 a dezvăluit că a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrală în fază terminală și a trecut prin chimioterapie și radioterapie. În interviurile ulterioare, a povestit cum s-a micșorat tumora și a spus că se simte bine - și chiar s-a reunit cu colegii săi de trupă pe scenă pentru primul lor spectacol după șapte ani. În ultimele câteva luni de viață, el și-a folosit platforma pentru a strânge fonduri și pentru a cere un tratament mai bun pentru cei care suferă de boli ale creierului, spunând unui grup parlamentar că a fost „uimit” de faptul că vaccinul COVID a fost dezvoltat atât de repede „dar, timp de decenii întregi, nu s-au găsit tratamente mai bune, cu atât mai puțin un leac pentru tumorile cerebrale”. Parker a murit la vârsta de 33 de ani, lăsând în urmă soția sa Kelsey și cei doi copii ai lor, Aurelia Rose, născută în 2019, și Bodhi, care s-a născut în octombrie 2021, în timp ce vedeta era tratată. Organizația caritabilă Brain Tumour Research s-a alăturat colegilor săi de trupă și altor vedete care i-au adus un omagiu după moartea sa, spunând că va fi ținut minte pentru „pasiunea, inteligența, elocvența și determinarea sa în fața unei astfel de adversități”.

Alte vedete și personalități care au murit în martie 2022 sunt: fotograful regal Patrick Demarchelier, Emilio Delgado, starul din Sesame Street, Lynda Baron, vedeta de la Open All Hours, legenda WWE Scott Hall, Peter Bowles, starul din To The Manor Born, prima femeie secretar de stat Madeleine Albright, designerul de producție și costume Tony Walton, actorul din Sopranos Paul Herman.

Vedetele din EastEnders au adus omagii după moartea lui June Brown, în aprilie, o figură emblematică a serialului, la vârsta de 95 de ani. Brown a fost pe ecranele noastre în rolul lui Dot Cotton, o spălătoreasă ipohondră și fumătoare înrăită, unul dintre cele mai îndrăgite personaje din Albert Square, timp de 35 de ani - s-a alăturat pentru prima dată în 1985, la scurt timp după începerea serialului, după ce a fost recomandată producătorilor de actorul Leslie Grantham, care l-a interpretat pe Dirty Den. Dot s-a căsătorit cu Jim Branning (interpretat de John Bardon) în 2002, dar fiul ei, Nick Cotton - sau „Nasty Nick” (interpretat de John Altman) -, un infractor de carieră, a fost cel care i-a dominat cu adevărat inima. Singurul actor de telenovele care a condus de unul singur un întreg episod, ea a fost nominalizată pentru un premiu BAFTA pentru prestația sa din 2008, în specialul de o jumătate de oră în care personajul ei și-a revăzut viața.

Jordan Mooney, pe numele real Pamela Rooke, a fost cunoscută mai ales pentru colaborarea cu trupa Sex Pistols și a fost numită „egina punk-ului”. Ea a fost model pentru creatorul de modă Vivienne Westwood și era cunoscută pentru ținutele sale îndrăznețe, care au contribuit la modelarea esteticii punk. Mooney este interpretată de vedeta din Game of Thrones Maisie Williams în Pistol, serialul TV al lui Danny Boyle despre Sex Pistols. Ea a murit la vârsta de 66 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul.

Art Rupe a fost directorul muzical care a ajutat R&B să se răspândească, fondând Specialty Records în Los Angeles în 1946 și oferind o șansă timpurie unor artiști precum Sam Cooke, Little Richard și John Lee Hooker. Istoricul și muzicianul de rock-and-roll Billy Vera l-a descris pe Rupe ca fiind „unul dintre cei mai mari oameni pe care i-am cunoscut” după moartea sa la vârsta de 104 ani.

Printre alte vedete și personalități notabile care au murit în aprilie 2022 se numără campionul de culturism Cedric McMillan, Liz Sheridan, actriță din Seinfeld, actorul și comediantul american Gilbert Gottfried, David McKee, autorul cărții Mr Benn și Elmer, Jack Higgins, scriitorul The Eagle Has Landed (Vulturul a aterizat), actorul Kenneth Tsang din Die Another Day și Rush Hour 2, Orrin Hatch, cel mai longeviv senator republican în funcție, saxofonistul trupei Earth, Wind & Fire Andrew Woolfolk, actrița din Doctor Who Ann Davies.

Martin Scorsese, Robert De Niro și Kevin Costner au condus omagiile aduse „talentatului Ray Liotta”, care a murit subit în timp ce filma un film în Caraibe. Liotta a fost cel mai bine cunoscut pentru filmul lui Scorsese Goodfellas, lansat în 1990, în care l-a interpretat pe Henry Hill, un mafiot din viața reală, și a jucat, de asemenea, în filme precum Field Of Dreams cu Costner, Blow, Narc și The Rat Pack - în care l-a interpretat pe Frank Sinatra. Printre proiectele recente se numără Marriage Story, prequel-ul Sopranos The Many Saints Of Newark și serialul Apple Black Bird, cu Taron Egerton, care a fost lansat după moartea sa. El filma un film intitulat Dangerous Waters în Republica Dominicană când s-a stins din viață în somn, în luna mai, la vârsta de 67 de ani.

Veteranul actor britanic Dennis Waterman a fost cunoscut mai ales pentru seriale de televiziune precum Minder și The Sweeney. A murit acasă, în Spania, la vârsta de 74 de ani, cu soția sa Pam alături, a declarat agentul său.

Membru fondator al trupei Depeche Mode, claviaturistul Andy Fletcher a vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume cu această formație și a avut succes în topurile internaționale cu piese precum Personal Jesus și Just Can't Get Enough. Trupa a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2020. A murit la vârsta de 60 de ani, după ce a suferit o ruptură în artera principală de la inimă, colegii săi de trupă aducându-i un omagiu unui om cu „o adevărată inimă de aur”.

Legendarul jocheu Lester Piggott a câștigat Derby-ul de nouă ori în decursul unei cariere de aproape 50 de ani; a călărit 4.493 de câștigători, primul fiind la vârsta de 12 ani, la Haydock Park, în 1948. Ultima sa victorie a fost obținută pe același traseu din Merseyside în 1994, cu câteva săptămâni înainte de a împlini 59 de ani, înainte de a se retrage în anul următor. Piggott a fost încoronat jocheu campion de 11 ori între 1960 și 1982 și a fost inclus în British Champions Series Hall of Fame în 2021. Într-un moment de cumpănă, el a executat 366 de zile dintr-o sentință de trei ani de închisoare pronunțată în 1987 pentru evaziune fiscală și a fost privat de OBE. A murit într-un spital din Elveția, la vârsta de 86 de ani, a confirmat un membru al familiei.

Printre alte vedete și personalități care au murit în mai 2022 se numără jucătorul de rugby Kelly Meafua, Fred Ward, starul din Tremors și The Right Stuff, Kay Mellor, scriitoarea Fat Friends, Vangelis, compozitorul Chariots Of Fire (Carul de foc), Colin Cantwell, designerul Star Wars, actorul John Aylward din ER, Dosarele X și West Wing, starul de baschet Bob Lanier, rapperul Lil Keed și actorul din Friends Mike Hagerty.

Relatările sincere ale lui Deborah James despre viața cu cancerul intestinal au stârnit o avalanșă extraordinară de donații caritabile în săptămânile dinaintea și după moartea ei, în iunie. Forța motrice din spatele podcastului BBC You, Me and The Big C, Dame Deborah a anunțat fanii săi că s-a mutat de acasă, în mai 2022, la un centru de îngrijire pentru bolnavi aflați la sfârșitul vieții, iar în 24 de ore a strâns peste 1,6 milioane de lire sterline pentru cercetarea bolii. Fondul Bowel Babe a continuat să crească, ajungând la mai mult de 7,5 milioane de lire sterline după moartea ei. Familia ei a declarat că ea a murit liniștită, la doar 40 de ani, spunându-le „Nu sunt curajoasă - nu sunt demnă de a mă îndrepta spre moarte - sunt pur și simplu o fată speriată care face ceva ce nu are de ales, dar știu că sunt recunoscătoare pentru viața pe care am avut-o”

Philip Baker Hall s-a bucurat de o carieră prolifică de peste 40 de ani, atât în film, cât și în teatru, interpretând inclusiv rolul unui detectiv în lunga comedie americană Seinfeld. Printre filmele pe care le-a realizat se numără Magnolia, Boogie Nights și The Truman Show, iar după moartea sa, la vârsta de 90 de ani, a fost salutat ca fiind „unul dintre cei mai buni actori de caracter de la Hollywood” de către producătorii Seinfeld.

Rapperul american Trouble, care a colaborat cu artiști precum Drake și The Weeknd, a fost ucis într-un schimb de focuri la periferia orașului Atlanta, Georgia, la vârsta de 34 de ani.

Cariera lui Dame Paula Rego în lumea artei s-a întins pe parcursul a peste cinci decenii și a fost cunoscută pentru tablourile sale magice bazate pe amintirile din copilărie și pe basme. Artista portugheză a contestat stereotipurile de gen și a denunțat abuzurile de putere prin intermediul lucrărilor sale, unele dintre ele vândute cu sute de mii de lire sterline și aflate în colecții deținute de nume celebre precum Charles Saatchi și Madonna. Ea se descria ca fiind o artistă feministă, iar subiecte precum traficul sexual și crimele de onoare au fost, de asemenea, sursă de inspirație pentru lucrările sale. Dame Paula a murit la domiciliul său din nordul Londrei, la vârsta de 87 de ani.

Printre alte vedete și personalități marcante care au murit în iunie 2022 se numără: Alec John Such, membru fondator al trupei Bon Jovi, actrița din ER și Ray Donovan, Mary Mara, Hilary Devey, fostă vedetă a emisiunii Dragons' Den, Sonny Barger, membru fondator al Hells Angels, Margaret Keane, artista Big Eyes, Cooper Noriega, vedetă TikTok, YouTuberul Minecraft Technoblade, Jim Seals And Crofts, vedeta Seals And Crofts și vedeta NBA Caleb Swanigan.

Marele succes al actorului James Caan a avut loc în 1972, când l-a interpretat pe Sonny, un personaj turbulent și cu capul înfierbântat, în filmul „Nașul” - un rol pentru care a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, precum și la Globul de Aur. Ulterior, a reluat rolul în Nașul II. De asemenea, l-a interpretat pe Paul Sheldon, autorul ținut captiv de maniaca Annie Wilkes a lui Kathy Bates în horror-ul Misery, de Stephen King, și a găsit o altă generație de fani cu interpretarea sa în comedia de Crăciun Elf, în care a jucat rolul tatălui omului de afaceri strict al ajutorului lui Moș Crăciun al lui Will Ferrell. Printre alte filme se numără Honeymoon In Vegas, Bulletproof, Mickey Blue Eyes și Things To Do In Denver When You're Dead. A murit în iulie la vârsta de 82 de ani.

Fostul prim-ministru japonez Shinzo Abe, cel mai longeviv lider al țării, a fost asasinat într-un schimb de focuri de la mică distanță la un miting de campanie în orașul Nara. Peste 4.300 de persoane au participat la funeraliile sale de stat, care au declanșat proteste în întreaga țară din cauza costurilor și a disparităților economice tot mai mari cauzate de politicile fostului prim-ministru. Funeraliile de stat în Japonia au fost rezervate în mod istoric împăratului. Abe a avut două mandate de prim-ministru înainte de a se retrage în 2020, spunând că o problemă de sănătate cronică a reapărut. El a suferit de colită ulcerativă încă din adolescență.

Prima soție a fostului președinte american Donald Trump, Ivana Trump a fost mama celor mai mari trei copii ai acestuia, Donald Jr, Ivanka și Eric. Parteneri în dragoste și în afaceri - ea jucând roluri precum cel de manager al unuia dintre cazinourile sale din Atlantic City - au fost personaje importante pe scena socială din New York înainte de divorțul lor din 1992; acesta a avut loc după ce domnul Trump a cunoscut-o pe Marla Maples, cea care avea să devină cea de-a doua soție a sa. După divorț, Ivana Trump a devenit antreprenor, înființând o linie de modă și scriind diverse cărți. S-a căsătorit și a divorțat de al treilea și al patrulea soț și chiar a făcut un cameo în film ca cea mai faimoasă fostă soție a Americii în The First Wives Club, în care a rostit replica: „Nu te supăra - ia totul!”. A murit la vârsta de 73 de ani, după ce a căzut pe scări în locuința sa din New York, suferind leziuni la nivelul trunchiului.

De la Carry On, The Railway Children și Jackanory, la Doctor Who și The Wombles, Bernard Cribbins a fost un veteran al filmului și televiziunii britanice. Îndrăgitul actor a avut un CV lung și variat, inclusiv în originalul Casino Royale, un rol în Coronation Street și a jucat rolul bunicului personajului lui Catherine Tate în serialul Doctor Who din anii '50 - apărând într-unul dintre cele mai vizionate episoade ale serialului din toate timpurile, Voyage Of The Damned, în 2007, în care au jucat, de asemenea, Kylie Minogue și Russell Tovey. Însă rolul său din adaptarea cinematografică a filmului The Railway Children din 1970 este cel mai bine reținut, fiind interpretat de Albert Perks, portarul gării. După ce a lucrat până la 90 de ani, a murit la vârsta de 93 de ani, iar agentul său a adus un omagiu unui actor„"unic” care a fost „cel mai bun din generația sa”.

Actrița Nichelle Nichols și-a găsit faima mondială în serialul original Star Trek și a deschis calea pentru femeile de culoare în televiziune, interpretând-o pe locotenentul Nyota Uhura. Scenele din timpul participării sale la serial au inclus un sărut interrasial pe ecran cu colegul său de platou William Shatner, un lucru nemaiauzit la acea vreme. Nichols a murit la vârsta de 89 de ani, iar George Takei, fostul ei coleg de scenă din Star Trek, a adus un omagiu unei femei „deschizătoare de drumuri, incomparabilă”.

Printre alte vedete și personalități care au murit în iulie 2022 se numără: Mona Hammond, vedeta din EastEnders și Desmonds, regizorul de teatru și film Peter Brook, Tony Sirico, starul din Sopranos, Paul Ryder, fratele lui Shaun Ryder și starul Happy Mondays, David Warner, starul din Tron, Titanic și Omen, Paul Sorvino, actor din Goodfellas și Law & Order, creatorul ipotezei Gaia, James Lovelock, starul Elvis Shonka Dukureh, vocea Ursulei din Mica Sirenă, Ursula Pat Carroll.

Dame Olivia Newton-John va fi cel mai bine reținută pentru că a interpretat-o pe timida și liniștita Sandy în adaptarea cinematografică din 1978 a musicalului Grease. Înainte de rolul principal, a reprezentat Marea Britanie la concursul Eurovision din 1974, terminând pe locul patru, în anul în care ABBA a câștigat cu Waterloo. De asemenea, a câștigat de patru ori premiul Grammy, a apărut în cinci hituri numărul unu în topul american Billboard Hot 100 și a vândut peste 100 de milioane de discuri. În urma primului din cele trei diagnostice de cancer, în 1992, a devenit o proeminentă militantă pentru lupta împotriva cancerului la sân. Dame Olivia a murit la vârsta de 73 de ani.

Una dintre cele mai importante figuri ale secolului XX, fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov a fost cunoscut pentru că a pus capăt Războiului Rece fără vărsare de sânge, dar nu a reușit să împiedice destrămarea Uniunii Sovietice în 1991.El a încheiat acorduri de reducere a armelor cu SUA și parteneriate cu puterile occidentale pentru a înlătura Cortina de Fier care diviza Europa încă din timpul celui de-al Doilea Război Mondial - ceea ce a dus la prăbușirea Zidului Berlinului și la reunificarea Germaniei. Eforturile sale i-au adus Premiul Nobel pentru Pace în 1990. A murit la vârsta de 91 de ani, iar președintele american Joe Biden i-a adus un omagiu și l-a numit „un om cu o viziune remarcabilă”, care a contribuit la evitarea perspectivei unui război nuclear.

Darius Danesh a devenit celebru la emisiunea Popstars de pe ITV - din care a format grupul Hear'Say - în 2001, devenind cunoscut pentru interpretarea din audiție a piesei Baby One More Time a lui Britney Spears. Ulterior, a ocupat locul al treilea în prima serie a emisiunii Pop Idol, care a fost câștigată de Will Young, iar printre interpretările sale memorabile se numără interpretările hiturilor It's Not Unusual a lui Tom Jones și Whole Again a lui Atomic Kitten. A murit la domiciliul său din Rochester, Minnesota, la vârsta de 41 de ani, iar medicul legist a declarat că a murit din cauza „inhalării de cloroetan” și a declarat că moartea sa a fost un accident.

Printre alte vedete și personalități care au murit în august 2022 se numără actrița Anne Heche, creatorul de modă Issey Miyake, basistul formației Pogues, Darryl Hunt, Leon Vitali, colaborator și actor al lui Stanley Kubrick, Sam Gannon, actor din Emmerdale, actorul Magnum PI Roger E Mosley, compozitorul Motown Lamont Dozier, autorul și ilustratorul „Omul de zăpadă” Raymond Briggs, Charlbi Dean, starul din Triangle of Sadness, starul country Luke Bell, fosta vedetă din EastEnders Ashvin Luximon, Josephine Tewson, actriță din Last Of The Summer Wine și Keeping Up Appearances, regizorul Wolfgang Petersen, regizorul filmelor Das Boot și Air Force One, Duggie Brown, starul din Coronation Street și comediant, creatorul de modă Hanae Mori, actrița și regizoarea Denise Dowse, actorul din Friends Richard Roat, actorul Joe E Tata, actorul Robert LuPone.

Regina Elisabeta a II-a a fost cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii și cel mai bătrân șef de stat din lume. Născută la Londra la 21 aprilie 1926, a devenit regină în 1952, la vârsta de 25 de ani, după moartea tatălui său, regele George al VI-lea. Ea a fost, de asemenea, șefa Commonwealth-ului, comandant-șef al forțelor armate britanice și guvernator suprem al Bisericii Anglicane, precum și patroană a peste 600 de organizații de caritate și organizații. Departe de îndatoririle sale oficiale, a fost o soție și mamă devotată pentru patru copii și bunică dedicată pentru opt nepoți și 12 strănepoți. A murit la vârsta de 96 de ani, joi, 8 septembrie, la doar câteva luni după ce și-a sărbătorit Jubileul de Platină.

Dame Hilary Mantel a câștigat Premiul Booker pentru Wolf Hall și pentru continuarea sa, Bring Up the Bodies. Concluzia trilogiei, Oglinda și lumina, a fost publicată în 2020 și a devenit instantaneu un best-seller de ficțiune numărul unu. Trilogia, care prezintă ascensiunea și decăderea lui Thomas Cromwell la curtea regelui Henric al VIII-lea, a transformat-o într-o vedetă internațională. A fost tradusă în 41 de limbi, cu vânzări de peste cinci milioane de exemplare în întreaga lume. Moartea lui Dame Hilary la vârsta de 70 de ani a fost anunțată de editorul ei, 4th Estate books, printr-o declarație în care și-a exprimat recunoștința că „ne-a lăsat cu o operă atât de magnifică”.

Rapperului Coolio a murit la vârsta de 59 de ani. Pe numele real Artis Leon Ivey Jr, starul era cunoscut mai ales pentru hitul său din 1995, Gangsta's Paradise, înregistrat pentru coloana sonoră a filmului Dangerous Minds al lui Pfeiffer. Propulsându-l spre faimă internațională, piesa a rămas timp de trei săptămâni pe primul loc în topurile Billboard din SUA și i-a adus un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare rap solo. A mai fost nominalizat la alte cinci premii Grammy pe parcursul carierei sale, care a început la sfârșitul anilor 1980, iar în 2009 a ocupat locul al treilea în cea de-a șasea serie a emisiunii Celebrity Big Brother de pe Channel 4, după câștigătoarea Ulrika Jonsson și al doilea clasat, Terry Christian. În omagiul său, Michelle Pfeiffer a spus că ea crede că piesa lui Coolio a fost motivul pentru care Dangerous Minds a avut atât de mult succes.

Printre alte vedete și personalități care au murit în septembrie 2022 se numără actrița Louise Fletcher, actrița din One Flew Over The Cuckoo's Nest, McClusky din Grange Hill, prezentatorul TV și jurnalistul Bill Turnbull, rapperul canadian Pat Stay, „Enfant terrible” al cinematografiei franceze Jean-Luc Godard, procurorul care a dus la punerea sub acuzare a lui Bill Clinton, vedeta travestită Cherry Valentine, pianistul de jazz Ramsey Lewis și saxofonistul de jazz Pharoah Sanders.

Angela Lansbury a câștigat cinci premii Tony pentru performanțele sale de pe Broadway de-a lungul carierei sale și a fost nominalizată la trei premii Oscar, iar în 2013 a primit un premiu onorific al Academiei pentru întreaga sa carieră în film. Pe marele ecran, a fost cunoscută pentru rolurile sale din Bedknobs and Broomsticks (1971), The Manchurian Candidate (1962), Anastasia (1997) și Beauty And The Beast din 1991, dând voce personajului Mrs Potts. Dar a fost cunoscută mai ales pentru rolul scriitoarei și detectivului amator Jessica Fletcher din serialul de televiziune Murder, She Wrote, care a început în 1984 și a rulat timp de 12 ani. Rolul i-a adus 10 din cele 15 nominalizări la Globurile de Aur și patru din cele șase victorii, pentru cea mai bună actriță într-un serial de televiziune. A murit la vârsta de 96 de ani, în luna octombrie, cu doar câteva zile înainte de ziua ei de naștere.

Cunoscut mai ales pentru rolul lui Hagrid în franciza cinematografică Harry Potter - și pentru rolul psihologului criminalist Dr. Eddie „Fitz” Fitzgerald în serialul de televiziune Cracker din anii 1990 - Robbie Coltrane a fost întotdeauna cunoscut ca o prezență mai mare decât viața pe ecran și în afara lui. Printre alte roluri se numără cel al creatorului de dicționare Samuel Johnson în Blackadder The Third din 1987, Big Jazza în Tutti Frutti și a apărut în opt filme alături de foști membri ai Monty Python's Flying Circus; Eric Idle a fost opusul său în Nuns On The Run (1990) și National Lampoon's European Vacation (1985). A câștigat trei premii BAFTA pentru munca sa în Cracker și, de asemenea, un premiu pentru realizări excepționale din partea BAFTA Scoția în 2011. În 2006, a primit un OBE din partea reginei pentru servicii aduse dramaturgiei. A murit la vârsta de 72 de ani.

Pionierul rock 'n' roll-ului, Jerry Lee Lewis, a fost ultimul supraviețuitor al unei generații de artiști revoluționari, printre care se numărau Elvis Presley, Chuck Berry și Little Richard. Cunoscut mai ales pentru hitul său din 1957, Great Balls Of Fire, el se autointitula The Killer (Ucigașul) și a fost descris cândva ca fiind „o debandadă a unui singur om”. Câștigând trei premii Grammy de-a lungul carierei sale, s-a reinventat ca interpret country în anii 1960 și a înregistrat cu unele dintre cele mai mari vedete ale industriei muzicale, printre care Mick Jagger, Keith Richards, Sheryl Crow și Tim McGraw. A murit acasă, în Memphis, Tennessee, au anunțat reprezentanții săi, la vârsta de 87 de ani.

Printre alte vedete și personalități care au murit în octombrie 2022 se numără vedeta WWE Sara Lee, actrița Sacheen Littlefeather, vedeta muzicii country Loretta Lynn, Willie Spence, finalistul de la American Idol, Dietrich Mateschitz, co-fondatorul Red Bull, Leslie Jordan, vedeta din Will & Grace, rapperul Drill Perm, omul de afaceri Drew Cockton de la Dragon's Den, Cormac Roth, muzician și fiul lui Tim Roth, starul K-Pop și actorul Lee Jihan, Ben Feigin, producătorul executiv al serialului Schitt's Creek, DJ-ul de radio Tim Gough, Josephine Melville, fostă actriță din EastEnders, dramaturgul Charles Fuller, artistul de benzi desenate Kim Jung Gi, DJ Art Laboe. actrița Eileen Ryan, actorul Michael Kopsa și starul country Patrick Haggerty.

Înființată la Londra în 1967, trupa rock britanico-americană Fleetwood Mac a vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume, devenind astfel una dintre cele mai de succes trupe din istorie, cu hituri precum Go Your Own Way și Dreams. Cantautoarea și claviaturista Christine McVie a compus unele dintre cele mai cunoscute piese ale trupei, printre care Songbird, Everywhere, Little Lies și Don't Stop. Ea a fost singura autoare a patru dintre piesele de pe cel mai bine vândut album al trupei, Rumours, care a fost lansat în 1977 și care a devenit unul dintre cele mai de succes albume din toate timpurile, fiind vândut în peste 40 de milioane de exemplare. De asemenea, ea a scris împreună cu The Chain, piesa de pe album, care a avut o a doua viață ca temă pentru transmisiunile televizate ale emisiunii Formula One de la BBC de la sfârșitul anilor 1970, în mod intermitent până în 2015. Colegul de trupă Stevie Nicks a condus omagiile după moartea lui McVie, la vârsta de 79 de ani.

Leslie Phillips a avut primele apariții în filme în anii 1930, pe când era copil, și a continuat să aibă o carieră ilustră pe scenă și pe ecran, în special în filmele Carry On - care au inclus Carry On Teacher, Carry On Columbus, Carry On Constable și Carry On Nurse. A devenit cunoscut pentru frazele sale sugestive, precum „Ding Dong!”, „Well, he-llo” și „I Say!”. A apărut în seriale de televiziune precum Heartbeat, Midsomer Murders, Monarch Of The Glen și Holby City, în filme precum Empire Of The Sun, Scandal și Out Of Africa, și în piese de teatru, inclusiv The Cherry Orchard de Cehov. În 2007, actorul a jucat în filmul lui Hanif Kureshi, Venus, alături de Peter O'Toole, o interpretare pentru care a fost nominalizat la premiul BAFTA pentru cel mai bun actor în rol secundar. Iar în anii mai recenți, vocea sa a devenit instantaneu recognoscibilă pentru generațiile mai tinere ca fiind cea a Pălăriei Sortitoare din filmele Harry Potter. „Dacă mă întrebați când mă voi retrage, atunci răspunsul este niciodată. Intenționez să mor la locul de muncă", i-a spus odată unui intervievator. A murit liniștit în somn, la vârsta de 98 de ani.â

Bill Treacher a fost unul dintre primii membri ai distribuției din serialul BBC EastEnders, interpretându-l pe Arthur Fowler din 1985 până în 1996 - când personajul său a fost eliminat după ce s-a bătut în grădina sa. După EastEnders a avut roluri în The Bill și Casualty, precum și în filme precum George And The Dragon (2004), The Musketeer (2001) și Tale Of The Mummy (1998). Foștii membri ai distribuției din EastEnders s-au numărat printre cei care i-au adus un omagiu lui Treacher după moartea sa la 92 de ani, Gillian Taylforth, care a jucat rolul lui Kathy Beale, spunând că are multe amintiri plăcute din perioada în care a lucrat cu el.

Aaron Carter a fost un copil-vedetă și fratele mai mic al cântărețului Nick Carter de la Backstreet Boys, care a început să cânte la vârsta de șapte ani și și-a lansat albumul de debut autointitulat în 1997, când avea nouă ani. Acest succes a dus la apariții pe Nickelodeon și la turnee cu Backstreet Boys și în turneul Oops!... I Did It Again al lui Britney Spears. A jucat, de asemenea, ca actor, fiind invitat în spectacole precum Lizzie McGuire și debutând pe Broadway în 2001 în rolul lui JoJo The Who în Seussical The Musical. A apărut la Dancing With The Stars în 2009 și în serialul de realitate al familiei House Of Carters. În ultimii ani, s-a orientat către realizarea de muzică rap. Carter a murit la vârsta de 34 de ani, iar fratele Nick a spus într-un omagiu că, deși au avut o relație „complicată”, dragostea lui pentru fratele său „nu a dispărut niciodată”.

Takeoff, pe numele real Kirsnick Khari Ball, era cunoscut ca membru al trioului rap din Atlanta Migos, alături de unchiul său, Quavo, și vărul său, Offset. Trioul a devenit celebru cu single-ul viral Versace în 2013 și a continuat să aibă o serie de piese de succes, printre care Bad And Boujee, nominalizat la Grammy în 2016, Motorsport (cu Nicki Minaj și Cardi B, care este căsătorită cu Offset) și Stir Fry. Tânărul de 28 de ani a fost împușcat în fața unei săli de bowling din Houston, Texas, iar casa de discuri Migos a declarat că a fost ucis de un „glonț rătăcit” și a condamnat „violența fără sens”.

Alte vedete și personalități care au murit în noiembrie 2022 sunt: cântăreața de Flashdance și Fame, Irene Cara, Wilko Johnson, vedeta Dr Feelgood, prezentatoarea Top Gear Sue Baker, actorul John Aniston, tatăl lui Jennifer Aniston, Keith Levene, chitaristul și co-fondatorul trupei The Clash, actorul de voce Batman Kevin Conroy, Mehran Karimi Nasseri, omul care a inspirat The Terminal, bloggerița culinară Julie Powell, actrița din Supernatural, Nicki Aycox, Jason David Frank, starul din Power Rangers, Clarence Gilyard, actor din Die Hard și Top Gun și Tom Owen, actorul din filmul „Last Of The Summer Wine”.

Maxi Jazz a fost liderul și imaginea trupei Faithless, cunoscută mai ales pentru hituri dance, printre care Insomnia, God Is A DJ și We Come 1. Împreună cu trupa a cântat la unele dintre cele mai mari festivaluri din lume, inclusiv Glastonbury, și a lansat șapte albume, cel mai recent fiind All Blessed din 2020. Colegii săi de trupă au adus un omagiu unui om „care ne-a schimbat viețile în atât de multe feluri” după moartea sa la vârsta de 65 de ani.

Kirstie Alley a fost de două ori câștigătoare a premiului Emmy, cunoscută mai ales pentru rolul ei din serialul american Cheers, care a rulat mult timp în anii 1980 și pentru că a jucat alături de John Travolta în filmele de succes „Uite cine vorbește” (1989) și „Uite cine vorbește” (1990). Actrița a mai obținut nominalizări la Emmy și la Globul de Aur ca protagonistă a serialului Veronica's Closet, care a rulat între 1997 și 2000, iar în 1999 a jucat alături de Kirsten Dunst, Denise Richards și Ellen Barkin în comedia-thriller cu concursuri de frumusețe Drop Dead Gorgeous. De asemenea, a interpretat o versiune fictivă a ei însăși în Fat Actress, un serial care se juca cu modul în care a fost tratată în mass-media în legătură cu creșterea și pierderea ei în greutate. În 2018, Alley a participat la UK Celebrity Big Brother și a ieșit pe locul al doilea, după ce a împărțit casa cu fețe celebre britanice, printre care Dan Osbourne, din The Only Way Is Essex, și Ryan Thomas, starul din Coronation Street. Colegii ei din Cheers, Ted Danson și Kelsey Grammer, precum și Travolta, au condus omagiile după moartea ei la 71 de ani, Danson spunând: „Sunt atât de trist și atât de recunoscător pentru toate momentele în care m-a făcut să râd. Le transmit dragostea mea copiilor ei. După cum bine știu, mama lor avea o inimă de aur. Îmi va fi dor de ea”.

Terry Hall a devenit celebru ca lider al trupei ska The Specials la sfârșitul anilor 1970, cu hituri de succes, printre care A Message To You, Rudy, Rat Race și Ghost Town. Formată în orașul natal al lui Hall, Coventry, în 1977, trupa a devenit nava amiral multirasială a mișcării 2 Tone, cu melodii despre rasism, șomaj și nedreptate, demonstrând o poziție politică foarte clară. De asemenea, au oferit un fundal muzical pentru recesiunea economică, degradarea urbană și fractura socială de la începutul anilor 1980. Trupa s-a despărțit în 1981, după care Hall, Lynval Golding și Neville Staple au continuat să formeze Fun Boy Three, în timp ce Jerry Dammers și John Bradbury au lansat un album sub pseudonimul The Special AKA. Cu toate acestea, The Specials s-a reformat în 2008 și a lansat Encore, primul lor album cu material nou în 37 de ani, în 2019, urmat de Protest Songs în 2021. Hall a murit la vârsta de 63 de ani, colegii săi de trupă aducând un omagiu unui „prieten frumos” a cărui „muzică și performanțele au încapsulat însăși esența vieții”.

Actrița din Hi-de-Hi! Ruth Madoc a fost cunoscută mai ales pentru rolul lui Gladys Pugh în serialul din anii 1980, dar a jucat și în adaptările cinematografice ale filmelor Fiddler On The Roof și Under Milk Wood și a interpretat-o pe mama lui Daffyd Thomas, interpretat de Matt Lucas, în cea de-a doua serie a comediei Little Britain. O vedetă a scenei și a ecranului, a interpretat o serie de roluri în teatre și musicaluri din întreaga lume, printre care Phantom Of The Opera, Gypsy și Annie. În 2018, Madoc a jucat în versiunea feminină a spectacolului The Real Full Monty alături de vedete precum Coleen Nolan, Victoria Derbyshire și Michelle Heaton, pentru a sensibiliza publicul cu privire la cancerul de sân. Ea a murit la vârsta de 79 de ani, la scurt timp după ce s-a retras dintr-o reprezentație în pantomima de Crăciun Aladdin din Torquay, în urma unei căzături.

Printre alte vedete și personalități care au murit în decembrie 2022 se numără: Martin Duffy, claviaturistul trupei Primal Scream, Bob McGrath, membru al distribuției originale din Sesame Street, bateristul trupei Stranglers, Jet Black

Muzicianul country Jake Flint, Brad William Henke, starul din Orange Is The New Black, mama lui Cher, cântăreața și actrița Georgia Holt, Angelo Badalamenti, compozitorul din Twin Peaks și Blue Velvet, DJ Stephen „tWitch” Boss, Mike Hodges, regizorul lui Get Carter și Flash Gordon, legenda golfului Kathy Whitworth, cofondatorul casei de discuri Stax Records, Jim Stewart.