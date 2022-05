Fiica lui Sorin Ovidiu Vîntu `a rupt tăcerea` la CAB - A vorbit despre incursiunile lui Gușă, Schwartzenberg și Păcuraru în cazul `Realitatea`

Curtea de Apel București a audiat-0, luni, pe fiica lui Sorin Ovidiu Vîntu, cel care a prăbușit controlat Fondul Național de Inveștiții și patron al televiziunii Realitatea Tv, în dosarul în care doi avocați și un administrator sunt judecați pentru tentativa de preluare nelegală a unor acțiuni ale companiei.

Concret, Ioana Vântu a făcut referire în depoziția ei la persoanele din anturajul de afaceri al tatălui său, la nivelul anilor 2010, precum la Cozmin Gușă, Elan Schwartzenberg sau Maricel Păcuraru.

Fiica lui SOV a explicat pe larg mecanismele juridico-financiare prin care aceștia ar fi încercat să preia pretins nelegal acțiuni ale societății media dar și cum a intervenit prompt DNA pentru stoparea acțiunilor insistente ale acestora.

La „confesional”...

„În anul 2011, la 17 noiembrie, în ziua reținerii tatălui meu am pornit cu Cozmin Gușă către Cipru cu scopul de a -i transfera acțiunile societății Elba Hold conform unei înțelegeri prealabilă cu tatăl meu Sorin Ovidiu Vântu.

Înțelegerea trebuia să vizeze protejarea acțiunilor societății noastre Elba Hold în fața politicii ce exista atunci în România, cota de comision fiind de 10 la sută.

Mai precis compania Strategy Resouces Investement SRL (SRI SRL) urma sa primească cei 10 la sută pentru serviciul făcut familiei noastre.



Am ajuns în biroul domnului avocat Athos Demeitrou și am perfectat actele menționate. La cererea lui Cosmin Gușă am redat un contract de vânzare cumpărare a acțiunilor cu o plata ulterioară.



Dumnealui trebuia sa poată arăta autorităților din tara adorata cum ca a avut loc această vânzare a acțiunilor Elba Hold.



În realitate rămânea real proprietar tatăl meu mai puțin față de cei 10 la sută. În toată perioada de după 7 ianuarie, tatăl meu fiind în detenție, eu am preluat toată activitatea juridica si de afaceri.



Colaboram cu domnul Cozmin Gușă și cu Elan Scwartzenberg prin societatile deținute de ei. Menționez legătură dintre Realitatea și societatea Petrom Service care exista prin legătura unor contracte economice.



Urmare a intrării in insolventa a societății realitatea o data cu definitivarea masei credale s-a constatata ca Petrom Service are o creanță în proporție de sub zece la suta motiv pentru care în luna februarie m-a contactat Elan Schwartzenberg și mi-a comunicat faptul ca are dificultăți în manageruirea trustului de presa pentru ca Gușă o data intrat în societatea Realitatea prin masa credala i-a creat tot felul de dificultăți lui Schwartzenberg”, a explicat Ioana Vîntu în fața instanței de judecată.

Afacerile de după cortină



„El a dorit sa discute cu mine aceste neplăceri. L-am sunat pe Gușă pentru a îi spune ce am aflat și de atunci el niciodată nu mi-a răspuns la telefon.



În momentul în care am văzut ca nu dau de Gușă și l-am sunat pe tatăl meu ca să spună cum sa procedam iar el m-a sfătuit să merg înapoi în Cipru și să retranscriu acțiunile pe numele său. Mi-a recomandat retragerea mandatului celor doi domni.

Această retragere a avut loc în luna aprilie. Numai rețin precis când. Cred ca după 15 aprilie 2012. Nu am comunicat ca am retras acțiunile.

Eu eram prinsa între un tată aflat la închisoare si tot felul de oameni care mă sunau privind probleme la Realitate. I-am spus doar lui Schwartzenberg ca să știe că își poate continua liniștit activitatea.



În decursul lui 2012 ne trezim în Cipru cu o plângere făcută de Baciu Gabriel care era reprezentantul societății Strategy Resources Investement SRL. Până la termen au încercat în Cipru înscrierea acțiunilor pe firma SRI SRL.



Am fost sunați, am intervenit și am pus ordin de sechestru provizoriu Până la finalizarea procesului pe care l-am și câștigat.



Procesul a durat în total cinci ani. E câștigat irevocabil acolo în Cipru iar acțiunile au rămas la noi pana în prezent.



Noi nu am fost primiți la adunările generale ale acționarilor ale Petrom Service și Realitatea deși am prezentat certificatele de proprietate de la registrul comerțului din Cipru în vreme ce ei au arătat fila din registrul acționarilor.



Cu acel înscris au încercat sustragerea acțiunilor și de la Petrom Service dar si de la Realitatea acesta fiind momentul la care a întrat pe fir DNA”, a mai relatat Ioana Vîntu judecătorului CAB.

Definiția tupeului - au încercat să treacă peste ancheta DNA



„Când au încercat transcrierea acestor acțiuni ei depuneau cereri de transcriere a acestor acțiuni la registrul comerțului.



Ei, noi aveam oameni in ORC la fiecare etaj care urmăreau când se introduc aceste cereri și imediat ei introduceau cerere de respingere.



Într-o bună zi ORC a trecut peste cerea noastră și au admis trecerea acestor acțiuni la cei împricinați.



În acest moment DNA a intervenit prompt și a efectuat percheziții unde s-au găsit contracte antedatate între SRI SRL și Elan Schwartzenberg prin care acesta vânduse acțiunile Realitatea către cei doi domni.



Acele contracte aveau semnătura falsă fapt dovedit științific. S-a găsit și un al doilea contract mai vechi, din 2006, când Liviu Luca ar fi semnat o înstrăinare de acțiuni către SRI SRL. Și acele semnături erau false.



Doamna procuror Carmen Damian a constatat abuzul in serviciu făcut de orc. La final și Gușă și Păcuraru și ORC au ieșit din schema nu știu cum...



În acel moment tot la indemnul DNA si acceptul nostru s-a pus sechestru pe acțiunile Petrom Service din România în favoarea noastră.



Acest fapt a fost făcut cunoscut conducerii și avocaților SRI SRL si totuși au decis ei sa încerce sa treacă peste sechestrul procurorului și sa înscrie acțiunile pe numele lor. Nu o dată. De două ori. Procurorul Carmen Damian a notat toate aceste aspecte într-un raport.



Au trecut enorm de mulți ani iar acum suntem doar martori. Domnul Sebastian Ghiță, care a fost prim care a încercat sa ia acțiunile pe numele lui declara în 2011 ....(martorul a fost oprit de instanță - n.n).



În 2016-2017 când lucrurile erau destul de tensionate am încercat eu sa creez o punte între toți. Era ceva de fațadă dar am trecut jumate de acțiuni pe numele lui Liviu Luca. Demersul meu a eșuat. Nu s-a întâlnit nimeni iar tentativa mea de remediere a relațiilor a fost zadarnică.



Avocat: ea a participat la discuția dintre Gușă și SOV?



Nu am participat. Tatăl meu mi-a povestit ulterior. Am participat în schimb la o discuție dintre el și Maricel Păcuraru. El venise la tata după transferul acțiunilor si încerca să îl convingă că ar trebui sa dea un înscris cum ca a primit 80 de milioane de euro aceasta fiind suma plătită pentru acțiunile Petrom Service.



Pentru ca suma era foarte mare s-a convenit o suma mult mai mica trecuta în contract însă în paralel Maricel Păcuraru a scris un document cu martori cum ca nu a primit niciun ban de la tatăl meu pentru aceasta operațiune”, a mai povestit martora Vîntu.

Fișă de dosar

DNA a trimis în judecată trei persoane, într-un dosar disjuns din dosarul "Realitatea Media" iar potrivit unor surse judiciare contactate la acea vreme, este vorba despre avocatul Mirel Mircea Amariţei, fost candidat la alegerile prezidenţiale din 2014, avocatul Gabriel Baciu şi Emil Bertalan, administrator al unei societăţi comerciale.

În septembrie 2020, Curtea de Apel București a admis "contestația durată proces" formulată de fostul patron al televiziunii Realitatea, omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu, care reclama tergiversarea soluționării acestui dosar.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei inculpați, la data faptelor reprezentanți ai unor societăți comerciale, în sarcina cărora s-au reținut mai multe infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Prezenta cauză a fost disjunsă din dosarul cunoscut în spațiul public ca „dosarul Realitatea Media”, mediatizat prin mai multe comunicate de presă pe site-ul www.pna.ro.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În perioada 2012-2014, cei trei inculpați, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale, ar fi falsificat mai multe documente (hotărârea adunării generale a membrilor Asociației Salariaților, acte constitutive etc.) care ar fi fost folosite ulterior la preluarea unei companii din România ce are ca obiect de activitate servicii din industria petrolului.

De menționat este faptul că, în timp ce se efectuau cercetări inclusiv pentru fals, unul dintre inculpați ar fi depus la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București un extras falsificat din Registrul acționarilor.

În acest moment, societatea preluată în modalitatea de mai sus, se află în insolvență.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București.