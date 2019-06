Filiala PRO România din Maramureș va avea candidaţi proprii pentru alegerile locale şi parlamentare din 2020

Filiala din Maramureş a Pro România va avea candidaţi proprii la alegerile locale şi parlamentare din anul 2020, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, coordonatorul filialei judeţene, Viorica Marincaş potrivit Agerpres.

"Vom avea cu siguranţă candidaţi, însă în acest moment e un pic cam devreme să vorbim despre nume. De ce? Pentru că n-au avut loc alegeri în organizaţiile locale, inclusiv pe municipii ( Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei n.red), dar şi cele 11 oraşe cât şi comune. Prioritate pentru noi începând cu săptămâna viitoare, în zonele unde avem coordonatori locali, va fi să trecem la organizarea alegerilor locale. În aceste zone unde avem coordonatori locali (la alegerile europarlamentare n.red.) am obţinut şi scoruri bunicele, iar la comune cel mai mare scor a fost 12,9%, iar în Baia Mare am avut o secţie în care am avut aproape 16%. Cu siguranţă, în Maramureş în 2020 vom avea candidaţi atât pentru alegerile locale, cât şi pentru parlamentare. Ne dorim să avem cât mai mulţi primari, viceprimari, consilieri locali, judeţeni. Suntem interesaţi să facem o fundaţie bună care să reziste unei construcţii serioase şi puternice", a declarat Viorica Marincaş.Coordonatorul PRO România din judeţul Maramureş a precizat că echipa este formată majoritar din oameni care n-au făcut politică, iar posibile mutări din PSD sau alte formaţiuni politice ar putea fi limitate."Componenţa PRO România în Maramureş este 90% formată din oameni care n-au mai făcut politică niciodată, şi un procent de 10% au venit cu experienţa lor să lucrăm împreună (...) Iar PRO România în judeţul Maramureş are privilegiul să-şi aleagă oamenii pentru că nu vom face niciun rabat de la ceea ce am promis electoratului maramureşan. Vrem să facem un altfel de politică", a spus Viorica Marincaş.Acesta a mai subliniat că votul oferit de maramureşeni în campania pentru alegerile europarlamentare şi referendum a demonstrat că oamenii doresc o politică implicată şi nu una declarativă."Românii au demonstrat în 26 mai că nu mai acceptă să fie cumpăraţi. Şi cred că e momentul ca politicienii să înţeleagă acest mesaj. Dacă facem numai parada campaniilor electorale cu bani de la Guvern, şi nu înţelegem că românii nu mai vor să muncească pentru politicieni, e inacceptabil. Este invers, politicienii trebuie să muncească pentru români. Şi pentru cei de aici, dar şi pentru cei de afară să se poată întoarce", a spus Viorica Marincaş.Potrivit acesteia, după terminarea alegerilor în organizaţiile locale vor avea loc şi alegeri pentru desemnarea conducerii judeţene a filialei.