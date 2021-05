Filmele 'James Bond' vor fi proiectate în cinematografe şi după contractul MGM cu Amazon

Filmele produse în cadrul francizei "James Bond" vor continua să fie proiectate în cinematografe şi după ce grupul Amazon a semnat contractul prin care va achiziţiona studioul MGM, ce deţine drepturile asupra lungmetrajelor al căror protagonist este celebrul agent 007, informează joi BBC.

Amazon, un gigant al comerţului online, a cumpărat în această săptămână studioul MGM cu suma de 8,45 miliarde de dolari, potrivit agerpres.ro.

Producătorii francizei "James Bond", Barbara Broccoli şi Michael G. Wilson, au precizat că această tranzacţie nu presupune faptul că filmele cu celebrul spion britanic vor fi de acum înainte transferate doar pe serviciul de streaming deţinut de Amazon.

"Ne angajăm să continuăm să producem filme 'James Bond' pentru publicul cinematografelor din lumea întreagă", au declarat producătorii acestei francize.

Ce urmează pentru "James Bond"?

Drepturile asupra francizei cinematografice "James Bond" sunt împărţite de MGM şi Eon Productions, o companie condusă de Barbara Broccoli şi Michael G. Wilson.

Barbara Broccoli este fiica primului producător al francizei "James Bond", Cubby Broccoli, iar ea şi Michael G. Wilson deţin controlul creativ asupra acestui personaj celebru.

În urma contractului cu Amazon, partea de drepturi deţinute de MGM a trecut în proprietatea gigantului american Amazon, însă Broccoli şi Wilson vor continua să deţină controlul asupra personajului 007 şi să decidă actorul care îl interpretează şi direcţia pe care o urmează filmele care îi sunt dedicate.

Potrivit presei de specialitate, cei doi producători au respins ideea ca personajul James Bond să apară în seriale TV de tip spin-off.

Astfel, Amazon nu va deţine controlul complet asupra exploatării francizei "James Bond" prin lansări de producţii spin-off, aşa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu franciza "Star Wars", al cărei univers a fost extins pe platforma de streaming Disney+.

Conform noului acord, viitoarele filme "James Bond" vor deveni disponibile în streaming pe serviciul Amazon Prime, însă declaraţia celor doi producători britanici a făcut foarte clar faptul că viitoarele producţii vor fi difuzate şi în cinematografe.

Următorul opus din această franciză, "No Time To Die" - ultimul film în care Daniel Craig joacă rolul agentului 007 - va fi lansat în cinematografele din Marea Britanie pe 30 septembrie şi în cele din Statele Unite pe 8 octombrie, după ce premiera sa a fost amânată de mai multe ori din cauza pandemiei de COVID-19.

Ce alte producţii vor ajunge la Amazon?

MGM deţine unul dintre cele mai mari şi mai prestigioase cataloage de la Hollywood, ce include peste 4.000 de filme şi 17.000 de producţii TV.

Printre ele se află francizele "Rocky", "Legally Blonde", "The Pink Panther", "Tomb Raider", filmele "Basic Instict", "Raging Bull", "Robocop", "The Silence of the Lambs" şi "Thelma & Louise". Alte filme clasice din catalogul său original, precum "Gone With the Wind" şi "The Wizard of Oz", au fost deja vândute altor cumpărători în urma unor tranzacţii mai vechi.

Catalogul TV deţinut de MGM include seriale de mare succes, precum "The Handmaid's Tale", "Fargo" şi "Vikings".

Cele mai multe dintre aceste producţii TV vor fi mutate pe serviciul de streaming al grupului Amazon, însă există şi unele care fac obiectul unor contracte în desfăşurare şi care au fost semnate cu posturi de televiziune.

Cea mai mare parte a strategiei Amazon se bazează pe realizarea potenţială de producţii de tip sequel, prequel, reboot şi spin-off.