Filmul 'Angel Has Fallen', în continuare pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul de acţiune „Angel Has Fallen”, cu Gerard Butler în rol principal, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american, după al doilea weekend de la premieră, transmite news.ro.

Lungmetrajul, din distribuţia căruia face parte şi Morgan Freeman, a generat încasări de 11,5 millioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

În urma unui atentat asupra preşedintelui Statelor Unite (Morgan Freeman), garda lui de corp, agentul serviciilor secrete Mike Banning (Gerard Butler), este acuzată. După ce reuşeşte să scape de autorităţi, agentul este dat în urmărire generală, astfel că trebuie să fie cu un pas înaintea FBI pentru a demasca adevăraţii autori ai atacului.

Comedia „Good Boys”, regizată de Gene Stupnitsky şi produsă de Seth Rogen şi Evan Goldberg, s-a menţinut pe poziţia secundă, cu încasări de 9,1 milioane de dolari în al treilea weekend de la debut.

Lungmetrajul live-action „The Lion King", regizat de Jon Favreau, s-a clasat pe locul al treilea, în urcare două poziţii faţă de weekendul anterior. Filmul a generat încasări de 6,7 milioane de dolari în al şaptelea weekend de la premieră.

Filmul de acţiune „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", cu Dwayne Johnson, Jason Statham şi Idris Elba în distribuţie, s-a menţinut pe locul al patrulea în clasamentul nord-american. El a generat, în al cincilea weekend de la premieră, încasări de 6,2 milioane de dolari.

Drama „Overcomer”, regizată de Alex Kendrick, cu Stephan Kendrick în rol principal, a coborât două poziţii în top, până pe cinci. În al doilea weekend de la debut, filmul a generat încasări de 5,7 milioane de dolari.

Thrillerul horror „Ready or Not”, cu Samara Weaving, Adam Brody şi Andie MacDowell în distribuţie, s-a menţinut pe locul al şaselea în listă, cu încasări de 5,6 milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare.

Filmul horror „Scary Stories to Tell in the Dark", regizat de André Øvredal, a urcat un loc în clasament, până pe şapte, după ce, în al patrulea weekend de la debut, a generat încasări de 5 milioane de dolari.

„Spider-Man: Far From Home” a urcat şapte locuri, până pe opt, după ce a fost relansat de Sony Pictures, noua variantă conţinând o scenă de acţiune de 4 minute. În al nouălea weekend de la premieră, filmul a generat încasări de 4,2 milioane de dolari.

Filmul de aventuri „Dora and the Lost City of Gold", regizat de James Bobin, şi-a menţinut poziţia, a noua, în top. În al patrulea weekend de la debut, el a generat încasări de 4,14 milioane de dolari.

Animaţia „The Angry Birds Movie 2” a coborât trei locuri în top, până pe zece, după ce, în al treilea weekend de la lansare, a generat încasări de 4,11 milioane de dolari.