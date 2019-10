Filmul 'Maleficent: Suverana Răului' se menţine pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

Filmul "Maleficent: Suverana Răului/ Maleficent: Mistress of Evil", regizat de Joachim Rønning, cu Angelina Jolie și Michelle Pfeiffer în distribuție, se menţine pe primul loc în box office-ul românesc, pentru al doilea weekend consecutiv, cu încasări de 1.106.496 lei, potrivit Cinemagia, scrie Mediafax.

Filmul "Maleficent: Suverana Răului/ Maleficent: Mistress of Evil" prezintă evenimente petrecute la câțiva ani după cele descrise în "Maleficent". Cea de-a doua parte a poveștii explorează şi mai mult relaţia complexă dintre purtătoarea înfricoșătoarelor coarne şi cea care urmează să devină regină. Noi alianţe se formează şi noi personaje negative apar în lupta pentru protecţia regatului Moors şi a creaturilor magice ce-l populează. Actorii Juno Temple, Ed Skrein, Angelina Jolie, Elle Fanning și Michelle Pfeiffer aduc lumea fantastică pe marile ecrane.

În regia lui Todd Phillips, pelicula "Joker" se menţine și ea pe locul al doilea în box office-ul românesc, cu încasări de 726.681 de lei de vineri până duminică. Lungmetrajul a adus pe marile ecrane actori celebri, precum Robert De Niro, Joaquin Phoenix, Marc Maron și Zazie Beetz. Filmul spune o poveste moralizatoare, realizând studiul unui personaj disprețuit de societate. Arthur Fleck, interpretat de Joaquin Phoenix, locuiește împreună cu mama lui și suferă de boli mintale. Anumite circumstanțe îl transformă pe Arthur Fleck dintr-un personaj ignorat de comunitate în precursorul unor mișcări sociale violente.

Citește și: Cozmin Gușă explică reîntoarcerea în PSD: 'E singurul partid de stânga de tip nesecuristic'. Ce se va întâmpla cu Realitatea TV

Horrorul "O aplicaţie de coşmar/ Countdown", în regia lui Justin Dec, a debutat pe locul al treilea, cu încasări de 414.455,90 de lei. Filmul propune un scenariu ipotetic în care o aplicație de telefon poate arăta data exactă când va muri persoana ce o utilizează. Aplicația folosită pentru amuzament se transformă într-o reală amenințare pentru o asistentă medicală, ce află că mai are trei zile de trăit. Astfel, aceasta trebuie să se lupte atât cu timpul, cât și cu anumite creaturi malefice ce o urmăresc. Scenariul ipotetic este adus pe marile ecrane de actori precum Charlie McDermott, Anne Winters și Elizabeth Lail.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele românești la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Familia Addams/ The Addams Family", de Greg Tiernan și Conrad Vernonde (376.242 de lei), "Zombieland: Rundă dublă/ Zombieland 2: Double Tap", de Ruben Fleischer. (250.714 lei), "Gemini: Conspirația/ Gemini Man", de Ang Lee (216.918,70 de lei), "Yeti - Omul Zăpezilor/ Abominable", de Jill Culton și Todd Wilderman (192.350 de lei), "Hustlers: Striptease pe Wall Street/ Hustlers", de Lorene Scafaria (92.033 de lei), "Scapă cine poate/ Ready or Not", de Matt Bettinelli-Olpin și Tyler Gillett (66.665,80 de lei), "Paradise Hills", de Alice Waddington (51.492,01 lei).