Filmul News of the World, cu Tom Hanks ajunge disponibil internaţional pe Netflix

Filmul „News of the World”, regizat de Paul Greengrass, cu Tom Hanks în rol principal, va fi disponibil la nivel internaţional pe Netflix, care se află în negocieri finale de achiziţionare cu Universal Pictures, ce va lansa lungmetrajul la finalul anului în cinematografele nord-americane, potrivit news.ro.

Universal Pictures a programat lansarea dramei western în cinematografele americane pe 25 decembrie 2020.

Nu este clar, pentru moment, dacă filmul va fi disponibil la nivel internaţional pe Netflix începând cu aceeaşi dată, dar cel mai probabil va fi în 2021.

Acordul între cele două companii este aşteptat să fie finalizat curând, scrie Variety.

În timpul pandemiei, marile studiouri şi-au schimbat planurile de lansare pentru mai multe filme. Unele, precum animaţia „Soul” (Pixar) şi drama romantică „The Lovebirds”, au fost mutate pe platforme de streaming ca Netflix, Amazon Prime şi Disney Plus, iar altele, precum „Trolls World Tour”, „The King of Staten Island” şi animaţia „Scoob”, pe platforme video-on-demand premium.

Producţii mari, ca „Black Widow” (Marvel) şi „No Time to Die”, noul lungmetraj din seria „James Bond”, se află încă în calendarul de lansări în cinematografe, însă premiera lor a fost amânată pentru anul viitor, din cauza incertitudinii date de pandemie.

De regulă, Netflix preferă să încheie acorduri de distribuţie globală, dar a mai cumpărat drepturi de difuzare la nivel internaţional pentru filme, cel mai recent, în cazul „The SpongeBob Movie: Sponge on the Run” (Paramount).

„News of the World” este unul dintre puţinele filme care vor fi lansate anul acesta în cinematografele nord-americane. Un motiv pentru care Universal menţine lansarea lui îl reprezintă acordul făcut cu lanţul de cinematografe AMC. Înţelegerea dintre companii presupune că Universal poate lansa filme în sistem video-on-demand la câteva săptămâni după ce acestea au premiera în săli, fără teama că AMC, cel mai mare lanţ de cinematografe din lume, va boicota producţiile. În schimb, AMC va primi o parte din profitul digital.

Paul Greengrass, care a regizat filmul şi a scris scenariul împreună cu Luke Davies, a mai colaborat cu Hanks la „Captain Phillips” (2013), nominalizat la Oscar.

„News of the World”, bazat pe romanul din 2016 al lui Paulette Jiles, îl are în centru pe căpitanul Jefferson Kyle Kidd care merge din oraş în oraş şi împărtăşeşte ştiri despre preşedinţi şi regine, despre confruntări celebre, catastrofe şi aventuri din diverse locuri îndepărtate. Când întâlneşte o fată în vârstă de 10 ani (rol interpretat de Helena Zengel), care fusese luată de tribul Kiowa în urmă cu câţiva ani, el promite să o ducă înapoi părinţilor ei.