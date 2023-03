Final incendiar de campionat! Profeția lui Dan Petrescu (CFR Cluj): 'Va fi un play-off cu de toate!'

Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, se aşteaptă la un play-off al Superligii foarte disputat, în care primele cinci echipe, mai puţin Sepsi Sf. Gheorghe, se vor bate pentru câştigarea titlului de campioană.

"Nu mă gândesc la al şaselea titlu consecutiv, mă gândesc că va fi foarte greu în acest an. Nu va mai fi ca anii trecuţi, când două echipe, sau trei maximum, se băteau la titlu. Când sunt mai multe, va fi dramatic, va fi un play-off cu de toate. Va fi frumos pentru fani, pentru toată lumea, vor fi şi probleme foarte mari cu arbitrii şi cu VAR. Toate echipele se vor bate la titlu în acest an, poate Sepsi să nu aibă şanse. În rest, toate", a afirmat Petrescu, miercuri, într-o conferinţă de presă, relatează Agerpres.

Referitor la partida cu UTA Arad, de joi, Petrescu a spus că nu poate înţelege cum formaţia pregătită de Laszlo Balint ocupă penultimul loc în clasament.

"E incredibil, am văzut două meciuri de curând, am văzut lotul, chiar sunt şocat de poziţia lor în clasament. Nu înţeleg cum asemenea jucători au ajuns acolo, dar se poate întâmpla la orice echipă. Mă gândesc la Chelsea, care are jucători fantastici şi e pe locul 11. Sunt lucruri pe care nu ai cum să le explici. Nu îmi explic cum UTA a pierdut cu Farul şi nu merita, cu Chindia trebuia să câştige, şi cu Sibiu... Au avut şi ghinion, clar. Au un lot foarte bun, un antrenor foarte bun şi faţă de noi au şi trei zile în plus de odihnă. Sunt puţin îngrijorat şi de acest aspect, şi de accidentări, şi de suspendări, din păcate, de aceea cred că viaţa noastră va fi foarte grea mâine. Din păcate nu mai putem face mâine un antrenament pentru că jucăm la ora 17:00, să ne dea Dumnezeu energie şi să fiu inspirat. Pentru că la cum a jucat UTA în ultimul timp va fi foarte greu. Meciurile cu UTA au fost tot timpul strânse. Nu cred că au pierdut într-un campionat un meci la două goluri, mereu s-au bătut, au fost acolo, dar ceva le lipseşte", a afirmat Dan Petrescu.

Tehnicianul echipei clujene a mai spus că are nevoie neapărat de un atacant după problemele medicale apărute şi absenţa lui Cephas Malele, care are unele probleme de familie: "În momentul de faţă căutăm un atacant, sau un jucător de atac, pentru că avem foarte multe meciuri. Avem nevoie de jucători de atac. Asta este clar. Putem aduce jucători liberi. Am nevoie de patru-cinci atacanţi în lot, mai ales dacă jucăm sistem 4-4-2, îmi place să am concurenţă".

Desemnat de Asociaţia Fotbaliştilor Amatori şi Nonamatori din România drept cel mai bun tehnician în sezonul trecut, Dan Petrescu a afirmat că aprecierile vin doar în urma rezultatelor pe care le are echipa sa.

"Eu sunt apreciat la finalul anului, când câştigăm campionatul. Dar zi de zi sunt lucruri despre mine mai mult negative decât pozitive. Asta e clar. Şi se inventează multe lucruri. Se inventează ca să nu fie bine la CFR şi pentru mine. Eu trebuie să mă concentrez la fotbal, dacă eşti bun, ai rezultate, restul e cancan", a mai spus Dan Petrescu.

CFR Cluj va întâlni, joi, de la ora 17:00, pe teren propriu, formaţia UTA Arad, într-un meci din cadrul etapei a 28 a Superligii.