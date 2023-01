Fitch confirmă ratingul ProCredit Bank la 'BBB minus'

Fitch a confirmat miercuri ratingul pe termen lung atribuit băncii româneşti ProCredit Bank S.A. la "BBB minus", cu perspectivă stabilă, şi ratingul de viabilitate la "b", se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Ratingul pe termen lung şi ratingul de sprijin din partea acţionarului sunt determinate de sprijinul pe care crede Fitch că-l va primi banca românească de la compania mamă, ProCredit Holding Ag & Co. KGaA (rating "BBB"/cu perspectivă stabilă), potrivit Agerpres.

Ratingul de viabilitate "b" reflectă mărimea redusă şi franciza limitată a băncii, care afectează capacitatea sa de a genera câştiguri solide şi sustenabile. În plus, ratingul de sprijin din partea acţionarului ProCredit Bank S.A. are o importanţă strategică pentru ProCredit Holding Ag & Co. KGaA şi rămâne o parte importantă din prezenţa îndelungată a grupului în sud-estul Europei (SEE). Sprijinul acordat de banca mamă, integrarea solidă în grup şi potenţialele consecinţe negative asupra reputaţiei ProCredit Holding Ag & Co. KGaA dacă subsidiara sa intră în incapacitate de plată reprezintă considerente importante în evaluarea de către Fitch a ratingului de sprijin din partea acţionarului.

Încetinirea rapidă a creşterii economiei României, cuplată cu inflaţia ridicată şi înăsprirea politicii monetare, afectează performanţa sectorului bancar limitând avansul creditării şi exercitând presiuni asupra cheltuielilor operaţionale ale băncilor. Totuşi, îmbunătăţirea marjelor dobânzilor şi rata scăzută a şomajului ar trebui să ţină sub control cea mai mare parte a acestor riscuri. Fitch crede că mediul operaţional pentru bănci va fi conform cu un scor "bb plus" chiar şi după retrogradarea cu o treaptă a ratingului suveran al României, aflat acum la "BBB minus".

ProCredit Bank S.A. este o bancă mică pe piaţa românească, cu o pondere de aproximativ 0,4% în activele sectorului, şi aproximativ 4% pentru creditarea sectorului agriculturii. Modelul de afaceri al băncii se concentrează pe creditarea IMM-urilor.

Profitabilitatea sa operaţională este slabă comparativ cu a altor bănci din România. După trei ani de pierderi consecutive, ProCredit Bank S.A. a rămas profitabilă în perioada 2021-2022. Acum veniturile sunt sprijinite suplimentar de dobânzile mai ridicate şi de îmbunătăţirea graduală a structurii finanţării. Fitch se aşteaptă ca banca să rămână profitabilă în următorii doi ani dar la un nivel moderat.