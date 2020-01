Fiul scriitorului J.R.R. Tolkien, Christopher, neobosit promotor al moştenirii literare a tatălui său, a murit la vârsta de 95 de ani

Christopher Tolkien, fiul scriitorului britanic J.R.R. Tolkien şi al autorului romanului "Stăpânul inelelor", a murit în noaptea de miercuri spre joi, în Franţa, la vârsta de 95 de ani, potrivit AFP.

El şi-a consacrat viaţa, timp de decenii, moştenirii literare a tatălui său. Informaţia a fost anunţată de Fundaţia Tolkien şi de cotidianul Var Matin, conform News.ro.

Născut la 21 noiembrie 1924, la Leeds, în Regatul Unit, acest profesor universitar a lucrat, după moartea tatălui său în 1973, la manuscrisele sale şi a publicat numeroase scrieri inedite. El a publicat, postum, în special toate textele scrise de tatăl său după "Hobbit" şi "Stăpânul inelelor", după ce a studiat manuscrisele. Printre acestea, se află impunătorul "The Silmarillion", apărut în 1977, o saga în care se înscriu poveştile ce preced "Stăpânul inelelor" şi "The Children of Hurin".

Activitatea sa de promovare a operelor scrise de John Ronald Reuel Tolkien, unul dintre cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai literaturii fantasy anglo-saxone, pasionat de mitologie germanică şi legende ale vikingilor, a fost urmărită de mai multe generaţii de cititori.

"Milioane de persoane din lume îi vor fi recunoscătoare lui Christopher că ne-a adus "The Silmarillion", "The Children of Hurin" şi "The History of Middle-earth", o serie de cărţi pe care le-a compilat şi editat postum, a declarat Shaun Gunner, preşedinte al Fundaţiei Tolkien, pe site-ul oficial. "Am pierdut un titan".

Pentru "The Children of Hurin" (un roman pe care J.R.R. Tolkien l-a început în 1918 fără a putea să îl termine în timpul vieţii), Christopher Tolkien a petrecut aproape trei decenii lucrând la el.

El s-a declarat extrem de critic la adresa modului în care a fost folosită opera literară a tatălui său. "Tolkien a devenit un monstru, devorat de popularitatea lui şi absorbit de absurditatea epocii", declara Christopher Tolkien în 2012 pentru cotidianul francez Le Monde.

Christopher Tolkien a desenat şi hărţile publicate în "The History of Middle-earth", volum care însoţeşte "Stăpânul inelelor", unde se desfăşoară poveştile lui Tolkien.

Ultimul fiu al romancierului a murit la spitalul Dracerie din Draguignan (departamentul Var, sud-est). El trăia în Franţa din 1975. Potrivit Var Matin, funeraliile vor avea loc în Var.