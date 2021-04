Florian Bodog, înainte de decizia Comisiei Juridice: 'Nu mă voi sustrage cercetării. Am mai fost cercetat și de DNA și de Parchetul General'

Senatorul PSD Florian Bodog a declarat luni, după ședința din Comisia Juridică, că nu se va sustrage cercetării penale, el subliniind că nu le-a cerut colegilor social-democrați să voteze împotriva acesteia. „Am mai fost cercetat și de DNA și de Parchetul General”, a spus Bodog, care a respins acuzațiile procurorilor și a spus că nu are nimic de ascuns.

„Vreau să subliniez că nu am cerut colegilor mei să voteze împotriva urmăririi penale. Am prezentat doar colegilor toate aspectele pe care le-am găsit eu în dosar și pe care, de altfel, colegii mei indiferent de culoarea politică le-au subliniat și nu le-au contrazis în ceea ce privește veridicitatea și obiectivitatea. Vreau să vă spun că indiferent de decizia pe care Comisia Juridică o va lua astăzi, nu mă voi sustrage cercetării. Am mai fost cercetat și de DNA și de Parchetul General și vreau să vă spun un lucru care până astăzi nu s-a făcut public. În 2019, am fost reclamat de către actualul director Uniform că aș fi vrut să-l schimb politic. Am fost chemat la PG, am dat declarație și cazul s-a închis. Deci nu este prima dată când mă supun prevederilor legale în ceea ce privește audierea”, a spus Bodog, adăugând că nu are nimic de ascuns.

Comisia juridică urmează să dea raportul în acest caz.



"Biroul permanent va aproba raportul Comisiei juridice şi va stabili, în cinci zile, exercitarea votului de către plenul Senatului asupra propunerii pe care o vom înainta în baza raportului", afirma, săptămâna trecută, senatorul PNL Iulia Scântei, preşedintele Comisiei juridice.



Procurorii DNA solicită Senatului încuviinţarea urmăririi penale a lui Florian Bodog, pe care îl acuză că atunci când a deţinut poziţia de ministru ar fi acţionat pentru ca o persoană angajată în funcţia de consilier personal să îşi încaseze salariul pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu şi fără să fi prestat activităţile la care era obligată prin contract.



În 2019, senatorii au respins o solicitare similară cu privire la Florian Bodog, ulterior procurorii obţinând date privind comiterea de către acesta a altor patru infracţiuni de fals în înscrisuri şi abuz în serviciu.