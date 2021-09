Florin Cîțu, despre filmulețul cu Superman: 'Mi s-a părut funny. L-am postat să râd de mine'

Premierul Florin Cîțu a explicat joi, la TVR 1, că a primit „de la oameni” filmulețul cu Superman și l-a postat pe contul său de socializare pentru că i s-a părut „funny” (amuzant, n.r.). „Asta e, am simțul umorului”, a indicat el.

Premierul a spus că nu el a făcut filmulețul respectiv.

„Nu, nu. Tocmai asta e, eu le primesc de la oameni, ele circula si cand mi se pare ceva funny - si asta e, am simtul umorului, mi se pare bizar sa nu mai existe simtul umorului in Romania - cand mi se pare ceva distractiv, le pun si rad de mine. Stiti de ce mi s-a parut acela distractiv? Pentru ca era asa de bine facut. De aceea l-am pus. Sa stiti ca am primit si cu Gladiator, o multime”, a spus premierul.

„Eu sunt poate diferit de ceilalti, sunt foarte sincer, daca este un cont personal mie mi s-a parut funny si am postat acolo. Eu ma asteptam de la PSD sa ma atace, si la AUR si USR. Reactia lui Orban mi s-a parut bizara”, a adăugat Cîțu.