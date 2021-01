Florin Cîțu îi arată cu degetul pe primari și șefii de CJ: 'Hemoragia banului public nu se oprește la companiile de stat. Mergem cu reforma peste tot'

Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri, într-o conferință de presă la Guvern că „reforma” prin care se dorește stoparea „hemoragiei banului public” nu se oprește la companiile de stat și va fi aplicată și primăriilor și Consiliilor Județene.

Citește și: Ministerul Muncii: 'Guvernul a majorat salariul de bază minim brut pe ţară la 2.300 lei lunar'

„Saptamana viitoare o să am o discuție cu UNCJR, AMR, ACOR, si vom discuta despre bugetul pe 2021. Vom avea discuții despre gradul de colectare, despre modul in care sunt folositi banii de catre autoritatile locale, reechilibrarea care vine de la buget, as vrea sa facem o corelare intre gradul de colectare si numarul de personal angajat in ultima perioada, cheltuielile de personal si asa mai departe. Reforma anuntata in companiile de stat nu se opreste la companiile de stat. Hemoragia banului public ineficienta nu se opreste la companiile de stat. Vom merge cu reforma peste tot. Banii care vin de la buget trebuie sa mearga in locurile unde pot fi folositi cel mai bine. Voi avea o discutie transparenta dar onesta cu Asociatia municipiilor, cu Asociatia oraselor. Principiul de baza este acelasi, 100% din veniturile pe care le au autoritatile locale vor merge inapoi la autoritatile locale si ce este suplimentar vom vedea cum vor fi alocati.. Ce este peste, vom vedea”, a declarat premierul.