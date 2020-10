Florin Cîțu îi răspunde lui Marcel Ciolacu: 'Vom face bugetul pe anul viitor și îl vom prezenta. Nu veți vedea creșteri de taxe'

Ministrul Finanțelor Florin Cîțu a răspuns marți acuzațiilor aduse de președintele PSD Marcel Ciolacu, dând asigurări că Guvernul nu va majora taxele, iar bugetul îl va prezenta anul viitor.

„În fiecare an am venit și am prezentat un buget. PNL vom prezenta pentru români viziunea noastră pentru dezvoltarea României, care include și o politică bugetară. Eu știu că este greu pentru socialiști să facă distincția, dar va fi mai ușor pentru că îi vom ajuta. În același timp, trebuie să observ că socialiștii spun că Guvernul liberal va face bugetul pe anul viitor și, da, au dreptate. Vom face bugetul pe anul viitor și îl vom prezenta. Nu veți vedea creșteri de taxe anul viitor. V-am spus acest lucru din primul moment când am preluat mandatul. (...) Noi nu avem nevoie de introduceri de taxe pentru a aduce bani la buget. Știm foarte bine și am demonstrat în 2020 să administrăm o economie cu taxe mai mici, taxe mai puține și veți vedea că acestea sunt surprizele și anul viitor. Surprize pozitive pentru români”, a spus Florin Cîțu.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a solicitat Guvernului să prezinte Parlamentului proiectul de buget pentru anul viitor înainte de alegeri, el arătându-se convins că Executivul va proceda la majorări de taxe, ”pentru că nu au venituri”.

Prezent, luni seară, într-o emisiune la B1 TV, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a cerut din nou Executivului să prezinte proiectul de buget pentru anul următor înainte de alegerile parlamentare, el arătându-se ”ferm convins” că guvernul liberal va majora taxe, ”pentru că nu au veniturile”.

”Vrei să afle românii că le măreşti taxele după ce te votează? Nu-i păcăli, nu ţine totul ascuns! Nu-i păcăli şi după ce le-ai luat votul vii cu bugetul!”, a afirmat preşedintele PSD.

Marcel Ciolacu l-a criticat totodată pe ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, arătând că senatorul PSD Daniel Zamfir l-a invitat pe acesta în repetate rânduri în Parlament pentru a discuta despre finanţele ţării, invitaţiile rămânând neonorate.

”Aş fi vrut să iniţiez o lege că dacă nu vine domnul ministru să fie amendat sau să fie pasibil de o pedeapsă cu închisoarea”, a mai afirmat acesta.

PSD şi Marcel Ciolacu au cerut, în repetate rânduri, prezentarea publică a proiectului de buget pentru anul viitor.