Florin Cîțu, întâlnire cu șeful Ambasadei SUA la București: Discuții despre energie, reforma justiţiei şi securitatea regională (foto)

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, anunţă că a discutat cu Însărcinatul cu Afaceri al SUA David Muniz despre parteneriatul strategic dintre cele două state şi modalităţi de a promova interesele reciproce în domeniile energiei, reformei justiţiei şi securităţii regionale.

"Am avut o discuţie aplicată cu Însărcinatul cu Afaceri David Muniz despre importanţa parteneriatului strategic SUA-România, în special în acest moment al invaziei brutale, neprovocate a Rusiei în Ucraina şi modalităţi de a promova interesele noastre reciproce în domeniile energiei, reformei justiţiei şi securităţii regionale", a scris Cîţu, marţi, pe Twitter.

Applied discussion w/ Chargé d’Affaires, David Muniz, on the importance of the ???????????????? #Strategic #Partnership, particularly at this time of ???????? brutal, unprovoked invasion of ???????? & ways to advance our mutual interests on #energy, #justice reform and regional #security. @AmbasadaSUA pic.twitter.com/YT82TuSyPV